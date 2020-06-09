  • BIST 108.841
  • Altın 373,444
  • Dolar 6,7912
  • Euro 7,6524
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
»

Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Salih Ekinci olduğu belirlendi.
Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu "Devrim Devran" kod adlı Salih Ekinci olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

İki teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride yer alan, sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu "Devrim Devran" kod adlı Salih Ekinci olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Etkisiz hale getirilen teröristin, Diyarbakır Hani-Topcular kara yolu Yukarı Turalı bölgesinde 19 Mart 2018'de düzenlenen silahlı saldırıda Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte kimliklerle 100 bin liralık vurgun yapan şebeke üyeleri adliyede09 Haziran 2020 Salı 12:42
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye 125 ülkenin yardım talebini karşıladı09 Haziran 2020 Salı 12:42
  • Emekli astsubay evinde ölü bulundu09 Haziran 2020 Salı 12:40
  • Van'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği işçiler son yolculuklarına uğurlandı09 Haziran 2020 Salı 12:35
  • Altun'dan Aybüke öğretmen paylaşımı!09 Haziran 2020 Salı 12:09
  • AK Parti'li Hamza Dağ'dan 'kamuoyu araştırması' açıklaması09 Haziran 2020 Salı 12:07
  • Yeni normalde rota 'dijitalleşme'den yana olacak09 Haziran 2020 Salı 12:07
  • Bolu'daki göllerde yetişen nilüferleri koparana yüksek para cezası09 Haziran 2020 Salı 12:06
  • Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı09 Haziran 2020 Salı 12:05
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Kovid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı09 Haziran 2020 Salı 11:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti