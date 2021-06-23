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TURYİD Başkanı Demirer: Müzik kısıtlaması kalkacak

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, müziğin saat 24.00 ile sınırlandırılmasının kademeli normalleşmenin bir parçası olduğunu ve kısıtlamanın kalkacağını söyledi. Demirer, konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı ile görüştüklerini belirtti.
TURYİD Başkanı Demirer: Müzik kısıtlaması kalkacak

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, Antalya’da gerçekleştirilen Birinci Uluslararası Gastronomi Turizm, Ağırlama, Otel, Restoran ve Yatırım Zirvesi FSUMMIT’te konuştu. Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre Demirer, mekanlardaki müzik kısıtlamasının kalkacağını söyledi.

Antalya'ya gelmeden önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüğünü söyleyen Demirer şu bilgiyi verdi:

“Kendisinin de izniyle buradan duyurmak isterim ki, müziğin 24.00 ile sınırlandırılması kademeli normalleşmenin bir parçası. Sayın Bakan bunu başka hiçbir yere çekmeye gerek olmadığını, kısıtlamanın yakın bir zamanda kademeli bir şekilde kalkacağını söyledi."

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