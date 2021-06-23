TURYİD Başkanı Demirer: Müzik kısıtlaması kalkacak

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, müziğin saat 24.00 ile sınırlandırılmasının kademeli normalleşmenin bir parçası olduğunu ve kısıtlamanın kalkacağını söyledi. Demirer, konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı ile görüştüklerini belirtti.