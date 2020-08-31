  • BIST 1.079
  • Altın 465,751
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7847
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 25 °C
»

Tutuklanan anne Amanet: Bende onun çocuklarını öldüreceğim

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde evlerinde çıkan yangında cesedi bulunan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın öldürülmesinin ardından 4 kişi tutuklandı.
Tutuklanan anne Amanet: Bende onun çocuklarını öldüreceğim

Kocaali ilçesi Karşı Mahalle Gökçekız Sokak'ta 28 Nisan’da meydana gelen yangında 9 yaşındaki Şiar Kılıç hayatını kaybetti. Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla bir televizyon programına başvurdu. Programa katılan anne Gülüzar Amanet ve birlikte yaşadığı sevgilisi Hami Kıcı, çocuğun yangından önce öldürüldüğünü itiraf etti. İtiraf üzerine anne ve sevgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 2 şüpheli Sakarya’ya getirilirken, Hami Kıcı’nın erkek kardeşi Yasin Kıcı ve annesi Emine Kıcı da gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 3 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaali Adliyesi’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anne Gülüzar Amanet de tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderilirdiği sırada adliye çıkışında, "Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse bende onun çocuklarını öldüreceğim. Beklesin, bir çıkayım buradan. Ben çocuğuma bir şey yapmadım, vicdan azabını onlar çeksin. Yalan söylediği için tutuklandım, benden ayrılmak istediği için kavga ettik, her şeyi anlatacaktım” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üsküdar'da tehlikeli düğün konvoyu oluşturan 4 sürücüye ceza yağdı30 Ağustos 2020 Pazar 20:24
  • Pendik'te silahlı kavga: 2 yaralı29 Ağustos 2020 Cumartesi 19:18
  • Kaza yapınca silahla vurulduğu anlaşıldı29 Ağustos 2020 Cumartesi 18:16
  • 70 yaşındaki yankesici kadın, suçüstü yakalandı29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:39
  • Eskişehir’de 4 saldırının failleri yakalandı29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:36
  • Güngören'de kuyumcuya giren hırsızlar 10 kilo altın çaldı29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:31
  • Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü29 Ağustos 2020 Cumartesi 06:53
  • Gaziantep'te dernek lokalinde silahlı kavga: 7 yaralı29 Ağustos 2020 Cumartesi 06:50
  • Kartal'ta birlikte yaşadığı kadını öldüren kişi intihar etti29 Ağustos 2020 Cumartesi 06:49
  • Muğla'daki cinayetin zanlısı 3 yıl sonra Azerbaycan'da yakalandı28 Ağustos 2020 Cuma 22:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti