Tutuklanan DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, kritik yerleri hedefine koymuş

Adana'da yakalanan ve götürüldüğü İstanbul'da tutuklanarak cezaevine konulan terör örgütü DEAŞ’ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile birlikte daha önce de kritik bölgelerde terör eylemleri planladığı ortaya çıktı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bazı dernek, kuruluş ve kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos'ta tutuklanan Hüseyin Sağır'a eylem talimatı verdiği değerlendiren ve DEAŞ adına çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, üst düzey örgüt mensuplarından şifreli mesaj programları aracılığıyla aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine eden DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, 20 Ağustos’ta Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde gözaltına alındı. Özden, 31 Ağustos'ta sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ÇOK SAYIDA DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Sözde terör örgütü emiri Mahmut Özden'in yakalandığı evde yapılan aramada, çok sayıda döküman ele geçirildi. Dökümünlarda, patlayıcı ve silahların kimlere teslim edileceği, grupların kimlerle hareket edeceği, krokiler, veriler ile haritalar ele geçirildiği bildirildi. Evdeki iki bilgisayarda ise Irak ve Suriye’den talimat aldığı, ünlü siyasetçileri kaçırma planları olduğu öne sürüldü.

OĞLU GÖREVİNİ DEVRALMIŞ

Gözaltına alınan Mahmut Özden'in emniyet güçleri tarafından İstanbul'a gönderilmesiyle oğlu Hamza Özden'in babasının sözde Türkiye emiri görevini devraldığı kaydedildi. Adana polisinin yaptığı operasyonla Hamza Özden'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden ile örgüt üyesi olduğu saptanan şüpheliler İstanbul'a gönderildi.

KRİTİK YERLERİ HEDEFİNE KOYMUŞ

DEAŞ'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bazı dernek, kuruluş ve kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine genişletilen operasyonlarda yakalanan sözde emir Mahmut Özden'in daha önceki yıllarda da kritik bölgeleri hedefine koyduğu ortaya çıktı. 2015 yılından bu yana Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü üyesi olmak, anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs, terör örgütü adına haraç toplamak, bekçilere saldırı hazırlığı gibi birçok gerekçeyle 10 kez gözaltına alınan Özden'in, en son DEAŞ adına Suriyeli fırın işletmecilerinden haraç almaktan 2019’un Temmuz ayında gözaltına alındığı ve tutuklandığı, ikinci mahkemede aralık ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi. Özden'in, 22 Haziran 2017'de ise Yeşilyurt Mahallesi'nde düzenlenen hücre evi operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiyle o dönem örgüte karşı Suriye ve Irak'a hava operasyonlarının düzenlendiği İncirlik Hava Üssü'ne, bombalı saldırı hazırlığı içinde oldukları, bu amaçla keşif de yaptıkları ortaya çıkmıştı.

KIZINI ALINCA VURDURMUŞ

15 Nisan'da Yeşilbağlar Mahallesi'nde iki bacağından vurulan H.K.'nın, Mahmut Özden'in bir akrabasıyla kızını evlendirdiği, DEAŞ adına faaliyet gösterdiklerini öğrenip, kızını geri alınca sözde emirin talimatıyla Mücahit K.'nin bacaklarına ateş açıp, yaraladığı da ortaya çıktı. Mahmut Özden ile Mücahit K.'nın H.K.'nın şikayeti üzerine bu olayda da tutuksuz yargılandığı kaydedildi.

GAZETECİLERE ÖPÜCÜK ATMIŞTI

Terör Örgütü DEAŞ'ın Adana emiri olduğu gerekçesiyle 22 Haziran 2017 yılında gözaltına alınan Mahmut Özden'in, sağlık kontrolünden geçirilirken gazetecilere öpücük attığı ortaya çıktı. Terör örgütüne kazandırdığı her kişi için DEAŞ’tan daha önce 7 bin dolar aldığı öne sürülen Özden’in, son dönemde de kişi başına 2 bin dolar aldığı iddia edilmişti. Özden'in imamlık dışında, kadı görevi de üstlendiği, çeşitli nedenlerden dolayı anlaşamayan tarafların sorunlarını çözdüğü saptanmıştı.