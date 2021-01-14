  • BIST 1.565
  • Altın 440,954
  • Dolar 7,4375
  • Euro 9,0349
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Tutuklanmak için polis otolarına zarar verdi 

İzmir'in Konak ilçesinde, park halindeki 2 polis otosunun camlarını kıran şüpheli yakalandı.  Çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheli, ifadesinde tutuklanmak için polis otolarına zarar verdiğini söyledi.
Tutuklanmak için polis otolarına zarar verdi 

Konak ilçesine bağlı Akıncı Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, Muhammed Sabri S.(20) park halindeki 2 polis aracının camlarını kırdı. Saldırının ardından kaçmak isteyen şüpheli, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'yangın', 'tehdit', 'hakaret 've 'açıktan hırsızlık' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinde, polis otolarına tutuklanmak için zarar verdiğini söylediği öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından 'Devlet Malına Zarar Verme' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Kuraklıkta tarım ve sulama yöntemleri değiştirilmeli'14 Ocak 2021 Perşembe 09:21
  • Görme engelli, borsada para kazandırma yalanıyla dolandırdı 14 Ocak 2021 Perşembe 09:20
  • Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı14 Ocak 2021 Perşembe 09:19
  • Polisin kapattığı kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden açtılar: 24 gözaltı, 98 bin TL ceza14 Ocak 2021 Perşembe 09:15
  • Türkiye ve dünya gündemi14 Ocak 2021 Perşembe 09:08
  • Kovid-19'dan bir günde 100'e yakın ölüm sonrası Japonya Tıp Federasyonundan 'ülke geneli OHAL' vurgusu14 Ocak 2021 Perşembe 09:04
  • İHH'dan Lübnan'daki 150'den fazla Filistinli mülteci aileye insani yardım14 Ocak 2021 Perşembe 09:03
  • Biden, ABD Senatosundan Trump'ı yargılarken kabine üyelerinin onaylanmasını geciktirmemesini istedi14 Ocak 2021 Perşembe 09:02
  • Trump: Geçen haftaki şiddet olayına karışanlar adaletin önüne çıkarılacaktır14 Ocak 2021 Perşembe 09:01
  • ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın 'isyana teşvik' ile suçlandığı azil maddesini kabul etti14 Ocak 2021 Perşembe 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti