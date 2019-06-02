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'Tütün dumanı 7 bin kimyasal zehir içeriyor'

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, tütün dumanının 7 bin civarında kimyasal zehir içerdiğini, bunlardan 69'unun kanser yaptığının kanıtlandığını bildirdi.
'Tütün dumanı 7 bin kimyasal zehir içeriyor'

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Kontrolü Çalışma Grubundan yapılan açıklamada, bu yıl Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve küresel partnerlerinin 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü'nün temasını "Tütün ve Akciğer Sağlığı" olarak belirlediği anımsatılarak, bu kampanyayla aktif ve pasif solunan tütün dumanının akciğere zararlı ve ölümcül etkilerine dikkat çekilmesinin amaçlandığı belirtildi. 

Tütün ve tütün ürünleri kullanımının akciğer sağlığı açısından yarattığı tahribata dikkati çekilen açıklamada, "Tütün dumanı 7 bin kadar kimyasal zehir içerir ve bunlardan 69'unun kanser yaptığı kanıtlandı." denildi.

"Sigarayı bırakmak kanser riskini azaltıyor"

Akciğer kanserinin birincil nedeninin sigara olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"En ölümcül kanser türü olarak bilinen akciğer kanserinde, aktif içim ve ikinci el sigara dumanı olguların üçte ikisinde kanserden sorumlu tutuluyor. Sigarayı bırakmak akciğer kanseri riski azalıyor. Kronik akciğer hastalıkları, öksürük, balgam ve nefes darlığıyla kendisini gösteren hastalıklardır. Sigara dumanı kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) önde gelen nedeni olarak kabul ediliyor. Araştırmalara göre, kişi ne kadar erken yaşta sigaraya başlarsa, o kadar erken KOAH gelişme olasılığı bulunuyor. KOAH'ta en ucuz ve en etkili tedavi yöntemi ise sigaranın bırakılması."

Akciğer tüberkülozunun da tütün dumanıyla yakından ilişkisinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, tütündeki toksinlerin latent tüberküloz enfeksiyonunun yeniden aktive olmasını ve hastalık yapmasını kolaylaştırdığı belirtilerek, hava kirliliği ve özellikle iç ortam hava kirliliğinin en önemli nedeninin tütün dumanı olduğu bildirildi.

"Her yıl 165 bin çocuk hayatını kaybediyor"

Açıklamada, çocukluktan itibaren maruz kalınan sigara dumanının akciğer gelişimini olumsuz etkilediğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Çocukluk astımında sigara dumanı atak gelişimini tetikliyor. Bunun yanı sıra, akciğer kanseri, KOAH, astım dışında interstisyel akciğer hastalıklarında da birinci sıradaki risk faktörünün sigara olduğu biliniyor. Annenin sigara içmesinin ya da ikinci el sigaraya maruz kalmasının da anne karnındaki bebeğin akciğerlerinin sorunlu gelişmesiyle sonuçlandığı da özellikle vurgulanması gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum çocuklukta başlayan astım, sık tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları için zemin hazırlıyor. Küresel olarak tahminen yılda 165 bin çocuk, 5 yaş altında ikinci el sigara dumanının yol açtığı alt solunum yolu enfeksiyonlarından kaybediliyor. Yaşayan çocuklarda ise duman maruziyeti erken yaşta KOAH gelişme riskini artırıyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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