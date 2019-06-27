  • BIST 94.831
  • Altın 260,731
  • Dolar 5,7709
  • Euro 6,5570
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Tütün ürünlerinde düz paket uygulamasına aralıkta geçilecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle 5 Temmuz'da yürürlüğe girmesi öngörülen "tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulaması en geç 5 Aralık'ta başlayacak.
Tütün ürünlerinde düz paket uygulamasına aralıkta geçilecek

"Tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulamasına en geç 5 Aralık'ta geçilecek ve 5 Ocak 2020'den sonra piyasada eski tip paket bulunmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tütün mamulü çeşidini belirleyen ayırt edici ibare paketlerin ön yüzeyinde yer alacak. Nargilelik tütün mamulü paketlerinin iç ambalajı ile puro ve sigarillo paketlerinin varsa iç ambalajları üzerine marka ve ayırt edici ibare siyah renkle yazılacak.

Karton malzemeden yapılan tütün mamulü paketlerinin iç yüzey rengi "Pantone 448 C Mat" bitişli veya beyaz rengin yanında kraft kahvesi renginde de olabilecek. Sigara dışındaki tütün mamullerinin şeffaf olmayan iç ambalajında ise "Pantone 448 C Mat" bitişli rengin yanı sıra gümüş rengi kullanılabilecek.

Üretim tarihi ve üretim kodlama bilgileri, siyah zemine beyaz renkte yazılacak.

Tütün mamullerinde "düz ve standart paket" uygulamasına en geç 5 Aralık 2019'da geçilecek ve 5 Ocak 2020'den sonra piyasada eski tip paket bulunmayacak.

Düz ve standart paket uygulamasına geçiş tarihi daha önce 5 Temmuz olarak planlanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi - 27 Haziran 201927 Haziran 2019 Perşembe 09:46
  • Darbeyi onlar planlamış27 Haziran 2019 Perşembe 09:06
  • Polisten kaçan sürücü yayaların arasına daldı27 Haziran 2019 Perşembe 09:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar27 Haziran 2019 Perşembe 08:55
  • FSM'de 4 şerit kapalı27 Haziran 2019 Perşembe 08:54
  • Erdoğan Japonya'da27 Haziran 2019 Perşembe 08:53
  • S-400 görüşmesinin detayını ABD'li yetkili açıkladı27 Haziran 2019 Perşembe 08:52
  • Türk Profesör yaptı, bilim dünyası ayakta alkışladı27 Haziran 2019 Perşembe 08:06
  • Eren'in adı göklerde yaşayacak27 Haziran 2019 Perşembe 08:04
  • Erken terhis sevinci27 Haziran 2019 Perşembe 08:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti