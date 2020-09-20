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Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelileri kamerada

İstanbul'da çok sayıda hırsızlık yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 5 kişi polis tarafından yakalandı. Operasyon sırasında tuvalet penceresinden kaçmaya çalışan bir şüphelinin yakalanış anlarını ise polis kamerası kaydetti.
Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelileri kamerada

İstanbul'da meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis soruşturma açtı. Güvenlik kameralarının incelemesi sonucu 4 ayrı işyeri hırsızlığını aynı kişiler tarafından yapıldığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Kağıthane, Fatih, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde tespit ettiği 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 1'i  kadın 5 şüpheli yakalanırken evlerde yapılan aramada 12 bin lira , ziynet eşyaları , 8 adet cep telefonu, 8 kol saati, 2 bilgisayar ele geçirildi.

OPERASYONDA TUVALET PENCERESINDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Operasyon sırasında tuvalet penceresinden apartman boşluğuna inerek kaçmaya çalışan bir şüpheli ise suçüstü yakalandı. Polisler tarafından pencerede yakalanan şüpheli aşağı indirilerek gözaltına alındı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 4 iş yerine girerek hırsızlık yaptıkları belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan görüntülerde hırsızların maske taktıkları işyerlerine girdikten sonra içerde buldukları kasaları açarak ziynet eşyaları ve paraları alarak kaçtıkları görüldü.

HIRSIZLIK SIRASINDA İKİNCİ KATTAN DÜŞEN ARKADAŞLARINI TAŞIMIŞLAR

Soruşturma sırasında elde edilen görüntülerin biri deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Görüntülerde ikinci katta bulunan bir iş yerine girmeye çalışan şüphelilerden birinin aşağıya düştüğü görüldü. Bir süre yerde hareketsiz durduktan sonra acıyla kıvranmaya başlayan kişinin  yanına gelen diğer şüphelilerin  onu yerden kaldırarak geldikleri otomobile kadar taşıdıkları ve hep birlikte kaçtıkları görüldü.

Poliste işlemleri tamamlanan daha önceden de polise geliş kaydı bulunan şüpheliler Fatih Ç.(30), Gülsüm T.(36), Süleyman K.(31), Bilal B.(27), Ramazan A.(30) adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: Haber Kaynağı
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