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Tuz Gölü nesli tükenmekte olan Bozkır Kartalı ve Toy kuşlarının ev sahibi

2020'de yürütülen proje çalışmaları sonucunda Bozkır Kartalı'nın Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ni üreme alanı olarak seçtiği belirlendi.
Tuz Gölü nesli tükenmekte olan Bozkır Kartalı ve Toy kuşlarının ev sahibi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında nesli tehlikede olan Bozkır Kartalı (Aquila nipalensis) ve Toy (Otis tarda) türü kuşların yuva yapmak ve konaklamak için bu bölgeyi seçtikleri tespit edildi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ulusal mevzuat ve Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında Özel Çevre Koruma Bölgeleri olarak ilan edilen koruma alanlarında ekosistemin korunması öncelikli olarak hedefleniyor.

Bu kapsamda, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları dahilinde sulak alanlarda yaşayan ve bozkır iklimine uyum sağlamış, ayrıca çevresel faktörlerden en çok etkilenen türler olan Bozkır Kartalı ve Toy türü kuş popülasyonlarının araştırılması, izlenmesi ve korunması için proje yürütülüyor.

Projede, ekosistemin güncel durumları ve sorunlarının hayvanlar üzerindeki etkisini görmek ve popülasyonlarının araştırılmasında veriler elde etmek için sayımlar da yapılıyor.

Dünya üzerinde 10 bin civarında olduğu tahmin edilen, Ukrayna'nın güneyinden Romanya ve Türkiye'yi güzergah olarak kullanarak Tunus, Cezayir ve Fas'a göç eden, çöl, yarı çöl, ağaçsız ve çalılık bozkırlar veya savana gibi açık alanlarda yaşayan Bozkır Kartalı'na yönelik 2020'de yürütülen proje çalışmaları sonucunda, bu türün Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ni üreme alanı olarak seçtiği belirlendi.

Bu çalışmalarda, Konya'nın Tavşançalı ve Sağlık mahalleleri yakınlarında 2 kesin yuva, her iki yuvada da 1'i ergin, 2 yavru Bozkır Kartalı tespit edildi.

Türkiye’deki üreme durumu ve dağılımı tam olarak belirlenemeyen Bozkır Kartalı'nın İç Anadolu Bölgesinde düzenli olarak ürediği biliniyor.

Üreme zamanı, Konya çevresindeki farklı alanlarda kaydı alınan Bozkır Kartalı'nın üreme dönemi aylarında Ağrı ve Malazgirt (Muş), Hafik (Sivas), Tendürek Dağı'nda görüldüğüne ilişkin de bilgiler yer alıyor. Ancak genel olarak türün üremesine yönelik araştırmalar oldukça sınırlı. İç Anadolu Bölgesi'nde elverişli habitatlarda araştırmalar yapılarak tam üreme alanı ve sayısının çıkarılması önem arzediyor.

11 Toy Kuşu dinlenmek için Tuz Gölü'nü seçti
Öte yandan Bakanlık, aynı bölge de uçabilen en ağır kuş türü olan Toy Kuşu'nu da takibe aldı.

Uzun bacaklı, kısa parmaklı, orta ile iri boylarda olan ve açık alanlarda yaşayan karasal kuşlardan olan Toy, yerde yaşayıp, genelde yürüyor ya da uzun süre duruyor ve oldukça az uçuyor.

Türkiye'de yıl boyu görülen İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ndeki bozkırlarda üreyen Toy kuşları, Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nde de göç zamanında görülüyor.

Bakanlıkça Tuz Gölü'nde yürütülen proje kapsamında bu yıl, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Akın Köyü Mevkisi’nde gerçekleştirilen arazi çalışmaları sırasında da 11 Toy kuşu, tarım alanı yakınlarındaki bozkırlarda kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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