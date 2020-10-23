Tuz Şehrine ziyaretçi akını - Bu mağarada virüs yok!

Başkent'in komşu ili Çankırı'da 5 bin yıldır işletilen ve insan sağlığını olumlu yönde etkilediği bilinen 'Yeraltı Tuz Şehri' salgın günlerinde ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Tuz şehrinde hiçbir virüsün yaşayamadığı belirtiliyor.

Başkent Ankara'nın yanı başındaki Çankırı'da Hititler döneminden beri kullanılan tuz mağarası, ziyaretçilerden ilgi görüyor. Ankara'ya 140, Çankırı merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan yerin 150 metre altındaki yeni adı ile 'Yeraltı Tuz Şehri' astım, bronşit, akciğer başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisine iyi geldiği bilindiği için özellikle koronavirus salgınının olduğu günlerde büyük ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistler, 5 bin yıldır işletilen devasa mağarayı hem gezmek hem de şifa bulmak için ziyaret ediyor. Tuz mağarasında hiçbir virüsün yaşayamadığı belirtiliyor.

MAĞARA SANAT MERKEZİNİ ANDIRIYOR

Mağara, içinde yer alan sergilerde sanatsal faaliyetlere de ev sahipliği yapıyor. Mağarada heykel tıraşlar tarafından kaya tuzundan rölyefler, atık malzemelerden çeşitli figürler yapılarak mağaradaki galerilerde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Dev galerilere sahip tuz mağarası, ziyaretçilere farklı bir deneyim yakalama imkanı sağlıyor.

9 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAYAN HAYVANLARIN FİGÜRLERİ SERGİLENİYOR

Şehir merkezinin 20 kilometre doğusunda, Balıbağı Köyü yakınlarındaki tuz madeninde Çankırı'da 9 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen deniz canlıları olmak üzere pek çok hayvanın tuzdan yapılmış figürleri sergileniyor. Kaya tuzundan birebir ölçüde üretilen Orhun Abideleri mağarada sergileniyor. Mağarada yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen ve çürümeden duran eşek cesedi, tavşan cesedi ve hayvan tahnitleri yer alıyor. Mağara içerisinde, önceki dönmelerde tuz çıkartmak ve taşımak için kullanılan araçlar da bulunuyor.

ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK KAYA TUZU REZERVİNE SAHİP

Hititler'den beri 5 bin yıldır işletilen tuz mağarası, ülkemizin en büyük kaya tuzu rezervine sahip. 500 yıla yakın yetecek rezervin bulunduğu kaydediliyor. Tuz elde etmek amacıyla açılan oyuklardan oluşan ve içerisinde kamyonların dolaştığı mağara görenleri hayran bırakıyor. Mağaranın içinde hem tuz çıkarım işlemleri hem de sanatsal faaliyetler devam ediyor. Yer yer tuzdan sarkıt ve dikitlerin bulunduğu mağarada üretilen kaya tuzu ilimizde bulunan tuz fabrikalarında işlenmekte ve ülke genelinde sofra ve sanayi tuzu olarak pazarlanmakta.

14 BİN SEKTÖRDE KULLANILIYOR

Mağaradan çıkarılan kaya tuzu sadece yemek için kullanılmıyor, bu tuzun sağlıktan tekstile, gıdadan sanayiye kadar 14 bin sektörde kullanıldığı bilgisi veriliyor.

HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİ

Tuz mağarasının ismi kısa bir zaman önce " Yer altı tuz şehri " olarak değiştirilmiş. Mağara, İsmail Hakkı Esen başkanlığındaki Çankırı Belediyesi tarafından işletiliyor. Mağarayı turizme kazandırma çalışmaları devam ediyor. Tuz şehrinin içinde iyileştirmeler ve sosyal donatılar hazırlama çalışmaları sürüyor. Mağaraya kolay ulaşım konusunda da çalışmalar yapılıyor. Çankırı Belediyesi, mağarayı Türkiye'de ve dünyada tanıtmayı amaçlıyor. Hedef 1 milyon ziyaretçi.

KONAKLAMA İMKANI

Tuz şehri, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUZKA) teklif edilen projeden destek almaya hak kazanmış durumda. Proje kapsamında mağarada heykel ve rölyeflerin yer alacağı galeriler, Yaran Kültürü Tanıtım Galerisi, Restoran, Kafeterya, Çok Amaçlı Toplantı Salonu, Çocuk Oyun Alanı, Fosil Müzesi, Mescit, Mağara içi Işık Efekt sistemleri, Dekoratif Tuz Havuzu, Spor Aktivite Alanı ile astım, bronşit gibi akciğer rahatsızlıklarının tedavisine yönelik Tuz Terapi Odaları yapılacak, böylelikle mağara sağlık turizmi açısından önemli bir mekan haline getirilecektir. Mağara dışında ziyaretçilerin konaklamaları için karavanların kalacağı yerler, bungolov evler yapılacak.

Farklı bir mağara deneyimi yaşamak isteyenler yeni adı ile Yeraltı Tuz Şehri'ni ziyaret edebilir.

NASIL OLUŞTU?

Tuz mağarası içerisinde bulunan kaya tuzu tabakaları 24-37 milyon yıl önce oluşmuş olan çökel tabakalarıdır. Buranın Hititler döneminden beri kullanıldığı düşünülmektedir. Mağarada bulunan tuzlar oyularak mağara bugünkü görünümüne kavuşmuştur.

ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tuz mağarası ülkemizin tuz ihtiyacını karşılayan önemli yerlerden bir tanesidir. Mağara içerisinde pek çok galeri bulunmaktadır. Bu galerilerden günlük olarak en az 500 ton civarı tuz çıkarılmaktadır. Tuz Mağarası sağlık açısından da faydalıdır. Mağarayı astım ve üst solunum sıkıntısı olan kişiler sürekli ziyaret etmektedir. Mağarada hava sıcaklığı sabit 16 derece.

Tuz Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar?

Tuz mağarasına girişler ücretlidir. Tam bilet 7, öğrenci bileti ise 3 TL'dir

Tuz Mağarası Ziyaret Saatleri

Tuz mağarası 10.00 ile 16.30 saatlerinde gezilebiliyor.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA