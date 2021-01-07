  • BIST 1.522
  • Altın 452,373
  • Dolar 7,3515
  • Euro 9,0077
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

Tuzakla saka kuşu avlayan 2 kişiye 8 bin 300 lira ceza

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yasak olmasına rağmen saka kuşlarını tuzak kurarak yakaladıkları belirlenen 2 kişi, suçüstü yakalandı. Toplam 8 bin 384 lira cezası kesilen ikili hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle de işlem yapıldı.
Tuzakla saka kuşu avlayan 2 kişiye 8 bin 300 lira ceza

Yeşilyurt Mahallesi'nde geçen pazar günü, saka kuşu avlandığı ihbarı üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tuzaklarla saka kuşu avladıkları belirlenen E.T. (54) ve E.C. (52) suçüstü yakalandı. Polis ekipleri, kuşlar ile tuzaklı kafesleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekiplerine teslim etti. Kuşlar daha sonra doğaya salındı.

Yasak olmasına rağmen saka kuşu avlayan 2 kişiye ‘kara avcılığına muhalefet’ suçundan toplam 8 bin 384 lira ceza kesildi. Ayrıca ikili hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle de işlem yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafikte cep telefonu ile elde tutarak hoparlörden konuşmak suç mu?07 Ocak 2021 Perşembe 12:27
  • Kahvehaneye çevrilen daireye baskında 33 kişiye ceza kesildi06 Ocak 2021 Çarşamba 23:20
  • 1 aydır kayıp genç, dere yatağında ölü bulundu06 Ocak 2021 Çarşamba 23:19
  • Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kıyafetini değiştirip teslim oldu06 Ocak 2021 Çarşamba 22:23
  • Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında silahla öldürüldü06 Ocak 2021 Çarşamba 22:22
  • Kardeşi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı06 Ocak 2021 Çarşamba 21:17
  • 80 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu sokak ortasında bacağından vurdu06 Ocak 2021 Çarşamba 19:15
  • Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 1 tabla yüzük çalan şüpheli yakalandı06 Ocak 2021 Çarşamba 18:42
  • Banka şubesi önündeki şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı06 Ocak 2021 Çarşamba 18:34
  • Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili gözaltılar06 Ocak 2021 Çarşamba 18:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti