Tuzla Belediyesi nostalji araç yolu yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul’da Tuzla Belediye Başkanlığı, nostalji araç yolu yaptırıyor.
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü nostalji araç yolu işi için ihaleye çıktı.
Tuzla nostalji araç yolu projesi kapsamında 247 metre ray döşenecek ve döşeme için toplamda 10 kalemden oluşan işler yaptırılacak.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 01.09.2021 11:00
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