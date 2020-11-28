Tuzla Belediyesi’nden karantinadaki vatandaşlara her gün sıcak yemek

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada bulunan vatandaşlara, Tuzla Belediyesi Aşevi’nde günün ilk ışıklarıyla birlikte pişirilen yemekler evlerine bırakılıyor.

Tuzla’da koronavirüs testleri pozitif çıkan ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı filyasyon ekipleri tarafından temaslı oldukları için ev karantinasına alınan vatandaşların yemek ihtiyaçları, Tuzla Belediyesi tarafından karşılanıyor. Tuzla Belediyesi Aşevi’nde, ihtiyaç sahiplerine ve karantinada bulunan vatandaşlara götürülecek üç çeşit yemeğin pişirilmesine sabahın ilk ışıkları ile başlanıyor. Pişen yemekler ekipler tarafından, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak paketleniyor ve araçlara yükleniyor. Sabah 9:00’da Aşevi’nden ayrılan araçlar, adresleri belli olan ve karantinada bulunan vatandaşların evlerine gidiyor. Bina girişine bırakılan yemekler, Tuzla Belediyesi’ne bağlı ekiplerin binadan ayrılmasının ardından karantinada bulunan vatandaşlar tarafından alınıyor. Kurulduğu günden itibaren Tuzla’da yaşayan ihtiyaç sahiplerine günde iki öğün yemek ulaştırılan Tuzla Belediyesi Aşevi’nde, koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren de karantinada olan vatandaşların yemek ihtiyacı gideriliyor.





“BÖYLE GÜZEL BİR HİZMET VEREBİLMEK BİZİM İÇİN GÜZEL BİR DUYGU”





700 metrekare alan içerisinde hizmet veren ve günde yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılayan Tuzla Belediyesi Aşevi’nde görevli olarak çalışan Mihrican Buldu, “Koronavirüs hastalarına ve ihtiyaç sahiplerine yemek götürüyoruz. Buradaki hazırlıklarımız bu yöndedir. Ustalarımız sabah saat 5 gibi geliyorlar ve iş başı yapıyorlar. Bizler de gelip porsiyon olarak paketleyip, şoförlerimiz ile yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yardıma ihtiyacı olan insanlara başkanımız vasıtasıyla böyle güzel bir hizmet verebilmek bizim için çok önemli ve güzel bir duygu” dedi.





“HASTALARIMIZIN DİREK EVİNE GİDİYOR”





Tuzla Belediyesi Aşevi’nde şef olarak çalışan Mehmet Usta, “Üç çeşit yemek yapıyoruz. Çorbamız, pilavımız ve ana yemeğimiz. Vefa Grubu’nda bize telefon geldiği zaman hastalarımızın direk evine gidiyor. Her Sabah 4 aracımız dağıtıma çıkıyor” dedi. Aşevi’nde görevli Hülya Canbaz ise,” İnşallah bu zor zamanları hep birlikte aşacağız. Böyle bir şey başımıza gelsin istemezdik. Maalesef geldi. Allah’ın izniyle bunun üstesinden geleceğiz. Hastalarımıza Allah’tan şifalar diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz” dedi.