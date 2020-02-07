Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yangın paniği

İstanbul Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda bulunan 41. Bakım Onarım Merkezi binasında yangın çıktı. Askeri alanda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
ÇEVRE İLÇELERDEN İTFAİYE EKİPLERİ GELDİ
İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki askeri alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine, Kadıköy, Kartal, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi.
Yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
YANGIN MADENİ YAĞLARDAN ÇIKTI
İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre, yangının Bakım Komutanlığı'nda madeni yağlardan çıktığı aktarıldı.
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