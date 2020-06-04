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Tuzla Piyade Okulu davasında 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişiminde Tuzla Piyade Okulundaki eylemlerle ilgili davada 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Tuzla Piyade Okulu davasında 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Tuzla Piyade Okulundaki eylemlere ilişkin davada 5 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı, 17 kişi hakkındaki beraat kararını bozdu.

Daire, darbe girişimi sırasında Tuzla Piyade Okulundaki eylemlere ilişkin davada, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklar hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Eski binbaşı Zafer Bayraktar, yüzbaşı İbrahim Karakuş, üsteğmenler Servet Kartal ve Ömer Faruk Karaboğa ile teğmen Sami Okutan'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onayan Daire, eski yüzbaşı Mustafa Akduman'ın FETÖ üyeliğinden aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasının, sanıklar Ercan Duman ve Okcan Dursun hakkındaki beraat hükmünün onanmasını kararlaştırdı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklar Emre Poyraz, Hüseyin Vurucu, Hüseyin Gümüş, Rıdvan Eray Başbuğa ile Şuayp Furkan Dursun'un FETÖ üyeliğinden aldığı hapis cezasını ve 17 sanık hakkındaki beraat hükmünü ise bozdu. 

Bozma gerekçesinden 
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Emre Poyraz ile aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Rıdvan Eray Başbuğa'nın, mensubu oldukları örgütle kurdukları bağ nedeniyle darbe girişiminden önceden haberdar oldukları belirtilen Dairenin kararında, sanıkların darbe planı kapsamında isimleri önceden belirlenmiş sivillerin derdest edilmesi emrini kabullendiği vurgulandı.

Kararda, Poyraz ve Başbuğa'nın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesinde düzenlenen "Anayasayı ihlal" suçunu oluşturduğu ifade edildi.

Beraatlerine hükmedilen Ahmet Ağaç, Bekir Demircan, Beşir Bağış, Halil Yavuzhan Mekeci, İbrahim Günaydın, Kadir Erol, Kamil Beşkavak, Muhammet Mustafa İbişoğlu, Remzi Cihad Çam, Sefa Yıldırım, Soner Öztürk, Uğur Çakmak, Veysi Erik, Yunus Emre Ediz ve Yunus Enver Sarıaslan'ın eyleminin "Anayasayı ihlal" suçuna yardımı oluşturduğu belirtilen kararda, sanıkların mahkumiyeti yerine beraatlerine hükmedilmesinin bozmayı gerektirdiği kaydedildi.

Kararda, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Vurucu, 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Hüseyin Gümüş ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Şuayp Furkan Dursun ile beraatlerine hükmedilen Emre Bedel ve Mustafa Karahan hakkında eksik inceleme yapılarak hüküm kurulmasının bozma nedeni yapıldığına işaret edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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