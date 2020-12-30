  • BIST 1.480
  • Altın 446,492
  • Dolar 7,3706
  • Euro 9,0539
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Tuzla’da 600 yıllık ağaç, dut ağacına ve arılara ev sahipliği yapıyor

Tuzla’da 600 yıllık ağacın gövdesine oluşan boşluğa yuva yapan arılar ve güvercinler görenleri şaşırtıyor.
Tuzla’da 600 yıllık ağaç, dut ağacına ve arılara ev sahipliği yapıyor

İstanbul’un Tuzla ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bulunan 600 yıllık olduğu söylenen Sedir ağacının gövdesinde bulunan boşlukta yetişen dut ağacının yanına yuva yapan güvercinler ve arılar görenleri hayrete düşürüyor. Üç caddenin birleştiği kavşağın ortasında bulunan asırlık selvi ağacının içerisine yuva yapan arılar kilolarca bal peteği oluştururken, yüzlerce güvercin ise ağaçta yuvalanıyor. Tuzla Belediyesi’ne bağlı ekipler ve mahalle sakinleri her sabah ağacın bulunduğu kavşağa uğrayarak güvercinlerin yemek, su ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca ağacın gövdesine bir kapı oluşturarak arıların güvenli bir şekilde bal peteği oluşturmasına olanak sağlıyor. Ağaçta oluşan yaralar ise özel ilaçlar sürülerek tedavi ediliyor.

“ORTAK YAŞAM TARZI KONUSUNDA İNSANLARA BÜYÜK DERS VERİYOR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Yanında durduğumuz ağaç 6 asırlık, yaklaşık 600 yıllık bir tarihi olan bir selvi ağacıdır. Selvi ağacı bizim kültürümüzde köküyle doğumu, gövdesiyle yaşamı, yaprakları ile sonsuzluğu ifade eder. Ama bu ağacın bize sunmuş olduğu başka bir güzellik var. Kendi gövdesine bir dut ağacı olması ve aynı zamanda içeride arılar ki 15 kilodan fazla bal alınmış buradan. Arıların kovan kurması ve doğal bir kovan oluşturması ortak yaşam formuna çok güzel bir örnektir. İki ayrı ağacın, dut ağacı ile selvi ağacının burada birlikte bulunması ve gövdesinde arıların yaşam oluşturmaları gerçekten ortak yaşam tarzı konusunda insanlara büyük ders verdiğine inanıyorum. Yaşadığımız ülkede, dünyada buna çok ihtiyacımız var. Bu dünyada, bu ülkede, bu şehirde birlikte yaşamanın en güzel halini vermemiz ve şeklini göstermemiz lazım. Ben bu ağaca bakan hem çalışma arkadaşlarıma hem de Tuzlamızdaki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İddiayı kaybedince otomobiline 11 bin okey taşı ile 65 ıstaka yapıştırdı30 Aralık 2020 Çarşamba 16:06
  • Erzincan'ın yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde kış güzelliği30 Aralık 2020 Çarşamba 14:05
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı30 Aralık 2020 Çarşamba 13:57
  • Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor30 Aralık 2020 Çarşamba 10:11
  • Koronavirüse yenilen müftü riske rağmen mücadele için görevini bırakmamış29 Aralık 2020 Salı 22:39
  • Ölümlü kaza halk otobüsü kamerasında29 Aralık 2020 Salı 20:23
  • Bangladeş’te parmak izi olmayan aile görenleri şaşkına çevirdi29 Aralık 2020 Salı 18:25
  • İznik’te sıcaklık yükseldi, halk sahile koştu29 Aralık 2020 Salı 18:22
  • Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı29 Aralık 2020 Salı 09:36
  • Kula'da zincirleme kaza: 1 yaralı28 Aralık 2020 Pazartesi 20:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti