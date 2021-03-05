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Tuzla'da et üretimi yapılan fabrikada yangın

Tuzla'da et ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Tuzla'da et üretimi yapılan fabrikada yangın

Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde bulunan 200 bin metrekarelik alanın üzerine kurulu fabrikanın bir kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yoğun dumandan etkilenen bir kişiyi tesisin içerisinden çıkardı. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edilirken, bazı çalışanlar ağladı.

İstanbul İtfaiyesinden alınan bilgiye göre yangın amonyak tanklarının bulunduğu kısımda etkili oldu.

Patlama riski nedeniyle birçok itfaiye aracını tesis dışına çıkaran ekipler, dönüşümlü ve kontrollü bir şekilde yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 6 saatte söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de tesisin çevresinde ölçümlerde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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