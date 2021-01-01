Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın bahçesinde bulunan kimyasalların bulunduğu paletlerde yangın çıktı.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın bahçesinde kimyasalların bulunduğu paletlerde saat 09.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve Kocaeli itfaiyelerine bağlı ekipler yönlendirildi. Yangın nedeniyle yükselen kara dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.