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Tuzla'da gemi karaya oturdu 

Tuzla'da gemi karaya oturdu 
Tuzla'da Singapur bayraklı 180 metrelik Hoegh Pusan isimli araba taşıyıcı gemi, Tuzla demir sahasında demir tarayarak karaya oturdu. 

Yardım talebinde bulunan ve boş vaziyette olduğu öğrenilen gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kıyem-3 can kurtarma botu, Kurtarma-7 isimli kurtarma römorkörü sevk edildi. Olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmazken ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor. 

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