  • BIST 114.950
  • Altın 290,858
  • Dolar 5,9529
  • Euro 6,6731
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 0 °C
» »

Tuzla'da kaçak döküm dehşeti...

Tuzla'da kaçak döküm dehşeti...
Tuzla'da kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının önüne geçilemiyor. Zabıtanın takip ettiği bir hafriyat kamyonunun yolun ortasına molozları dökerek kaçması da kameraya yansıdı. Damperi açık şekilde kaçan plakasız kamyonun sürücüsü izini kaybettirirken, ç

Denetim ve uyarılara rağmen kaçak hafriyat ve moloz dökümleri devam ediyor. Tuzla'ya bağlı Tepeören Mahallesi'nde kaçak dökümler çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Zabıta da kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Bir kamyonla zabıta ekiplerinin yoluna hafriyat dökülmesi kameraya yansıdı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda hafriyat kamyonunun ara yola girdiğini gören Anadolu Yakası zabıta ekipleri aracı takibe aldı. Takip sırasında kamyonun yola molozları dökmesi üzerine harekete geçen zabıta, kamyonun önüne geçmeye çalıştı. Ancak durumun farkına varan kamyon sürücüsü damperi açık şekilde kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından kamyon sürücüsü izini kaybettirdi. Kamyon sürücüsünün yakalanması için durum polis ekiplerine bildirildi. Sürücünün hafriyatı yola döküp kaçması zabıta tarafından görüntülendi.

"ORMANIN İÇİNE DAHA ÇOK DÖKÜYORLAR"

Tuzla'ya bağlı Tepeören Mahallesi'nde yaşayan Yahya Coşkun, "Resmen yola dökmüş. Ama ormanın içine daha çok döküyorlar. Bunu gece yapıyorlar. Genelde inşaat atığı çok dökülüyor. Bir ihbar bulunmuyoruz, ne yapacaksın ki? Ama gözümle ormanda döküldüğünü çok gördüm. Ben avcıyım. Ormanda gezdiğim için birkaç sefer rastladım. Bence denetim yeterli değil. Mesela gündüz ava gidiyorum. Gittiğim bölgede cumartesi bir şey yokken pazar günü gittiğimde inşaat atığı dolu oluyor" şeklinde konuştu.

"KAÇAK DÖKÜYORLAR, EKİP GELİNCE DAMPERİ KALDIRIP KAÇIYORLAR"

Tepeören'de yaşayan Abdullah Çam, "Kaçak döküyorlar. Ekip gelince damperi kaldırıp kaçıyorlar. Sağa sola, her tarafa döküm var. Denetim çok yetersiz. Yetersiz olduğu için bunlar oluyor. Denetim sıkı olsa dökemez" ifadelerini kullandı.

YOL KENARLARINDA HAFRİYAT, MOLOZ VE PLASTİK ATIKLAR

İstanbul'da 14 resmi hafriyat döküm sahası bulunuyor. Ayrıca hafriyat toprağı taşıyan kamyonlarda GPS sistemi bulunuyor. GPS sistemi bulunan kamyon sayısı 8 bin 900. Döküm için para vermek istemeyenler, tüm uyarılara rağmen kaçak döküm yapmaya devam ediyor. Tuzla'da Orhanlı Gişeleri'ne yakın bir yerde yol kenarına kaçak şekilde dökülen hafriyat ve moloz da dikkat çekiyor. Sadece hafriyat ve moloz değil yol kenarlarında plastik atıkları görmek de mümkün.  Çevre sakinleri kaçak dökümlerin özellikle gece saatlerinde yapıldığını ve denetimlerin artırılması gerektiğini söylediler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Sultanbeyli'de yüreklerin ağza geldiği kaza kamerada
Sultanbeyli'de yüreklerin ağza geldiği kaza kamerada
Mehmetçik yeni yıla böyle girdi: 'Gözünüz arkada kalmasın'
Mehmetçik yeni yıla böyle girdi: 'Gözünüz arkada kalmasın'
2 ton ele geçirildi: Ankara'da yıl başı öncesi büyük operasyon
2 ton ele geçirildi: Ankara'da yıl başı öncesi büyük operasyon
İzmir'de peş peşe iki cinayet: Polis ve jandarma teyakkuzda
İzmir'de peş peşe iki cinayet: Polis ve jandarma teyakkuzda
Yola çıkan başı boş dana, trafiği birbirine kattı
Yola çıkan başı boş dana, trafiği birbirine kattı
Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi: 32 yaralı
Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi: 32 yaralı
Son Eklenen Videolar
Murat Kekilli'den 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek şarkısı
Murat Kekilli'den 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek şarkısı
Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü
Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü
Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti: Her yerde aranıyor
Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti: Her yerde aranıyor
Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur
Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur
Alkollü sürücü dehşet saçtı
Alkollü sürücü dehşet saçtı
Uzungöl'de yıkım gerginliği
Uzungöl'de yıkım gerginliği
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti