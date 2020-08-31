  • BIST 1.079
  • Altın 466,491
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7847
  • Ankara 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 34 °C
»

Tuzla'dan Giresun'a yardım eli

GİRESUN’un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketine Türkiye’nin dört bir yanından destek gelirken, Tuzla Belediyesi de yardım tırı gönderdi.
Tuzla'dan Giresun'a yardım eli

Giresun Dereli’de 22 Ağustos Cumartesi günü yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Afetten hemen sonra harekete geçen Tuzla Kent Konseyi Arama Kurtarma Ekibi, titizlikle yürütülen çalışmalara katılarak, felaketin etkilerinin bir an önce ortadan kaldırılması için yapılan arama kurtarma çalışmalarına büyük bir özveri ile destek oldu. Ayrıca Tuzla Kızılay Şubesi işbirliğinde bölgeye yardım tırı gönderildi.

“YARALARI DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYLA SARACAĞIZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek, “Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmesiyle yaraların sarılmaya başlandığı Giresun’da yaşananlar bizleri de derin bir üzüntüye sürükledi. Böylesi büyük acıları bir daha yaşamayız inşallah. Felaketten dolayı hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Belediye olarak böylesi afetlere karşı yıl boyunca süren eğitim ve lojistik çalışmalarımızla her an müdahaleye hazır halde bekliyoruz. Daha önce de farklı zamanlarda ve şehirlerde yaşanan deprem, sel ve yangın gibi olaylara yardıma giden Tuzla Kent Konseyi Afet Çalışma Grubu Arama Kurtarma Ekibimiz özverili çalışması ile bölgede çalışmalara destek oldu. Ekibimiz her an yardıma hazır olacak şekilde tüm çalışmalara devam edecek. Giresun’da yaşanan sel felaketinin yaralarını dayanışma ve yardımlaşmayla hep beraberce saracağız” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Plajdaki çöp kutularını denize atan kişi gözaltına alındı31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:48
  • Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğim!31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:24
  • Dışişleri Bakanlığı: Rusya terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmalı31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:35
  • Türkiye uzayın kapısını böyle açtı31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:23
  • Tunus meclisteki kritik güven oylamasına hazırlanıyor31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:15
  • Vali Yerlikaya düğünlerde alınan yeni koronavirüs tedbirlerinin yürürlüğe girdiğini açıkladı31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:13
  • BAE'den Esed rejimine tıbbi malzeme yardımı31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:52
  • ABD'de ikinci kez Kovid-19'a yakalanan gençteki virüsün genetik dizilimi farklı çıktı31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:51
  • Karadağ'da Batı yanlısı Sosyalistlerin Demokratik Partisi öncülüğündeki ittifak oyların çoğunluğunu aldı31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti