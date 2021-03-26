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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun gelişiminden memnun

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar alan Türk voleybolunun tarihi günler yaşamaya devam edeceğine inandığını söyledi.
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun gelişiminden memnun

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı saran salgın sürecinin herkesi etkilediğini vurgulayarak, "Türk milleti ayakta, ülkemiz ayakta. Voleybol camiası olarak da dimdik ayaktayız. Pandemi sürecinde sağlık problemleri yaşamadığımız sürece daha büyük işlere imza atacağımıza inanıyorum. Türk voleybolu tarihi günler yaşamaya devam edecektir. Sahalarda verdiğimiz mücadelenin devamlılığı açısından gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon camianın yüzde yüz desteğini alarak müsabakalara devam ettiklerini kaydeden Mehmet Akif Üstündağ, "Pandemi sürecinde sponsorluklarımızda azalma olmadığı gibi yüzde 300 de artış yaşandı ama hepsinden önemlisi sağlığımız. Ligimizin devam etmesi, Kupa Voley'in devam etmesi, bunların hepsi zor bir süreç. Çok dikkatliyiz, çok tedbirliyiz. Camiamız kurallara çok dikkat ediyor. Bugün geldiğimiz noktada hem liglerimiz devam ediyor hem de iki Avrupa ikinciliği, bir final, bir şampiyonluk elde ettiğimiz uluslararası müsabakalarımız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sistem9 Yeşilyurt çok anlamlı bir şampiyonluk elde etti"
Mehmet Akif Üstündağ, Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda şampiyon olan Sistem9 Yeşilyurt'un anlamlı bir şampiyonluk yaşadığını belirtti.

Takımın başarılarının devam etmesini dileyen TVF Başkanı, "Sistem9 Yeşilyurt'un yaş ortalamasına baktığınızda, 2000 üzerinde doğumlu ve Avrupa'da derece elde eden 19 yaş altı milli takımında oynayan oyuncularımızdan oluşuyor. Sistem9 Yeşilyurt çok anlamlı bir şampiyonluk elde etti. 21 yaş ortalamasıyla bu başarıyı elde eden Yeşilyurt takımında başta başkan, teknik ekip ve oyuncular olmak üzere tüm camiayı yürekten kutluyorum." diye konuştu.

"VakıfBank'ın ülkemizi gururlandıracağına inanıyorum"
Türk takımlarının son yıllarda rakiplerine göre daha fazla madalya ve kupa aldığını hatırlatan Mehmet Akif Üstündağ, "VakıfBank'ın İtalya'da oynanacak Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finalini kazanacağına ve ülkemizi gururlandıracağına inanıyorum. Final oynamak da çok büyük bir başarı. Öncelikle bunu başardılar. Tebrik ediyorum. İnşallah bunun devamı gelecektir ve o kupa da ülkemize gelecektir." yorumunu yaptı.

"Milli takımlarımızın her turnuvada başarı elde edeceğine inancım tam"
Milli takımları 2021'de zorlu bir fikstürün beklediğini ifade eden Mehmet Akif Üstündağ, "Uluslar Ligi 25'indeki müsabakalarla başlayacak. Finale kadar 35 gün sürecek. Hemen sonra olimpiyat hazırlıkları devam edecek. Bugün itibarıyla oyunların düzenlenmesini bekliyoruz. Dışarıdan seyirci de alınmayacak. Ardından iki yıl önce Ankara'da Sırbistan'a finalde kaybettiğimiz Avrupa Şampiyonası'nın 2021 müsabakaları başlayacak. Hem erkek hem kadın takımlarımız katılacak. Yoğun, nefes aldırmayan bir maraton olacak ama milli takımlarımızın her turnuvada başarı elde edeceğine inancım tam." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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