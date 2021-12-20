TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu veteriner hekimlere yıpranma payı haklarının iadesini istedi

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, tehlikeli ve riskli sağlık meslek grubunda bulunan veteriner hekimlere 2008’e kadar verilen fiili hizmet zammı (yıpranma payı) haklarının iade edilmesi çağrısında bulundu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Denizli’de hayvanlara yaptığı aşılama çalışması sonrası işlem ücretini isteyen bir veteriner hekimin hayvan sahibi tarafından darp edildiğini açıkladı.

VETERİNER HEKİMLERE DARP OLAYLARI ARTTI

Buna benzer olayların sıkça yaşandığını belirten Eroğlu, "Bugüne kadar yüzlerce benzeri olaylar yaşanmıştır. 5510 sayılı kanuna göre tehlikeli ve riskli sağlık meslek grubunda bulunan veteriner hekimlerin 2008 yılına kadar verilen ancak 2008'de kaldırılan ‘Yıpranma Payı’nı ( Fiili hizmet zammı) hak eden öncelikli meslek grubunda olmaları gerektiği yaşanan bu olay ile bir kez daha görülmüştür" dedi.

YASAL HAKLARI VERİLSİN

Veteriner hekimlerin yasal haklarının verilmesi çağrısında bulunan Eroğlu, "Göreve giderken kaza geçiren, görev sırasında hayatını kaybeden, gerek şiddete maruz kalarak gerekse zoonotik hastalıklara yakalanarak ciddi sağlık problemleri yaşayan veteriner hekimler bu yasal haklarının tekrar verilmesini sabırsızlıkla bekliyorlar" diye konuştu.

SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI KAPSAMINA ALINSIN

Eroğlu son olarak şu talepte bulundu: "Ülkemizde 40 bin veteriner hekimin temsilcisi Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, bu saldırıların son bulması ve başka daha büyük acıların yaşanmaması için bir kez daha talebimiz; gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılarak sağlık hizmetleri sınıfında olan veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınması, sağlık meslek grubuna yapılan iyileştirmelerden faydalanmalarıdır."

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA