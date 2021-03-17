Twitch yayıncısı Pqueen izlenme rekoru mu kırdı? Yayını anlık kaç kişi izledi? Twitch Mansur Yavaş'ın yayını toplam izlenmesi kaç?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Twitch platformunda PQueen'in konuğu oldu. Peki, canlı yayını toplam kaç kişi izledi, Twitch Türkiye izlenme rekoru kırıldı mı, Twitch Türkiye anlık izlenme sayısı kaç olduğu merak edildi.

TWİTCH MANSUR YAVAŞ'IN YAYINI REKOR MU KIRDI?

Twitch dünyasında en fazla izleyici kitlesine sahip kadın yayıncılarından Pelin Baynazoğlu namı diğer Pqueen, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı yayınında konuk etti. Twitch canlı yayın anlık izlenmede Türkiye rekoru kırdı.

Twitch’te Mansur Yavaş’ın konuk olduğu PQueen'in yayının açılmasından 2 dakika sonra anlık olarak 200.000 izleyiciye ulaştı ve hızla artmaya devam etti. Son olarak ise 350 bin izleyiciyi geçti.

Daha öncesinde 73 bin izlenme ile 'wtcN'' Ferit Karakaya'ya ait olan Twitch Türkiye izlenme rekoru da 12 Mayıs 2020 tarihinde 139 bin izlenme ile ''Unlostv'' Cantuğ Özsoy'a geçmişti.

TWİTCH İZLENME REKORU KAÇ?