  • BIST 1.556
  • Altın 419,765
  • Dolar 7,0723
  • Euro 8,5786
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
SON DAKİKASanayi ve Teknoloji Bakanı Varank konuşuyor
»

Twitter, 2020'de 3,7 milyar dolarlık gelir elde etti

Twitter'ın 2020 yılı genelinde elde ettiği gelir bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 3,72 milyar dolara ulaştı.
Twitter, 2020'de 3,7 milyar dolarlık gelir elde etti

Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın 2020'deki geliri bir önceki seneye kıyasla yüzde 7 artarak 3,72 milyar dolara ulaştı.

Twitter, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artışla 1,29 milyar dolara yükseldi. Şirket 2019'un dördüncü çeyreğinde 1 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Twitter'ın 2020 yılı genelinde elde ettiği gelir ise bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 3,72 milyar dolara ulaştı. Sosyal paylaşım ağı 2019'da 3,45 milyar dolarlık gelir sağlamıştı.

Şirketin 2020'nin son çeyreğinde elde ettiği kar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87artarak 222 milyon dolar oldu. Twitter'ın karı 2019'un son çeyreğinde 118,7 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Twitter, 2020 yılı genelinde ise 1,14 milyar dolarlık zarar etti. Şirket 2019'da 1,47 milyar dolarlık kar elde etmişti.

Öte yandan, Twitter'ın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 192 milyona ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakliyat üretimi sağlanan desteklerle artıyor10 Şubat 2021 Çarşamba 09:25
  • Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı10 Şubat 2021 Çarşamba 09:25
  • IMF Rusya ekonomisi için bu yıl yüzde 3'lük büyüme tahmininde bulundu10 Şubat 2021 Çarşamba 09:24
  • Nissan mali yıl net kar kaybı beklentisini düşürdü10 Şubat 2021 Çarşamba 09:24
  • Fas'tan Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'ndaki değişikliğe onay10 Şubat 2021 Çarşamba 09:18
  • Twitter, 2020'de 3,7 milyar dolarlık gelir elde etti10 Şubat 2021 Çarşamba 09:15
  • Diyarbakır'da yaklaşık 10 bin kişilik istihdam sağlayacak Karacadağ OSB için ilk adım atıldı09 Şubat 2021 Salı 14:22
  • TCMB Başkanı Ağbal: Sıkı para politikası, daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine yönelim sağlayacak09 Şubat 2021 Salı 13:10
  • Hükümetin başlattığı inşaat projeleri çimento sanayicilerini umutlandırdı09 Şubat 2021 Salı 13:10
  • Sevgililer Günü'nün simgesi gülde 5 yıllık ticaret hacmi 17,6 milyon dolar oldu09 Şubat 2021 Salı 13:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti