Twitter çöktü mü?

Twitter'da akış yenilenmediği görüldü. Konuyla ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi.
Yaşanan bu sorunun Twitter sunucularıyla, İnternet sağlayıcıları arasında yaşanan bir sorundan meydana geldiği belirtiliyor.
Twitter'da akış yenilenmediği görüldü. Konuyla ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi.
Yaşanan bu sorunun Twitter sunucularıyla, İnternet sağlayıcıları arasında yaşanan bir sorundan meydana geldiği belirtiliyor.
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