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Twitter, İslam karşıtı kampanya başlatan İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin hesabını kapattı

Sosyal paylaşım ağı Twitter, İslam karşıtı kampanya başlatan İspanya'daki aşırı sağcı parti Vox'un resmi hesabını geçici olarak kapattı.
Twitter, İslam karşıtı kampanya başlatan İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin hesabını kapattı

Vox'un "İslamlaştırmaya hayır" etiketiyle sosyal paylaşım sitesinde başlattığı kampanyada şirketin koyduğu "nefret söylemlerini yasaklayan kuralların çiğnendiğini" açıklayan Twitter İspanya, Vox partisinin resmi hesabının askıya alındığını duyurdu.

Katalonya'da 14 Şubat'ta yapılacak yerel parlamento seçimleri dolayısıyla 28 Ocak Perşembe günü başlayan seçim kampanyası dolayısıyla söz konusu kampanyayı başlatan Vox, Katalonya ve Kanarya Adaları'nda işlenen suçlarla bağlantılı olarak Kuzey Afrika kökenli göçmenleri ve Müslümanları hedef alan paylaşımlar yapmıştı.

Geçici kapatma kararı sonrası Twitter'a karşı dava açacağını duyuran Vox lideri Santiago Abascal, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Twitter'ı "demokrasi sansürleyerek özgürlüklere saldırmakla" suçladı.

Abascal, "Twitter bugün şiddet ve manipülasyon oyunu oynuyor. Bazıları bizi taşlayıp, bazıları bizi şeytanlaştırırken, bazıları da bizi manipüle ediyor. Ve Twitter kendimizi savunmamız için bizi susturuyor." ifadelerini kullandı.

Twitter tarafından ikinci kez geçici kapatma alan Vox partisinin hesabı, Ocak 2020'de LGTB örgütünü hedef anlam söylemlerinden dolayı da askıya alınmıştı.

Vox partisi kaynakları, Twitter'daki geçici kapatmanın 6 gün süreceğini ileri sürdü.

İspanya'da 2013 yılında kurulan ancak 2019 yılındaki genel seçimlerde ilk defa parlamentoya giren, göçmen ve İslam karşıtı politika yapan aşırı sağcı Vox partisi, İspanyol parlamentosunda 3. büyük parti konumunda bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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