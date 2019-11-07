  • BIST 101.144
  • Altın 275,370
  • Dolar 5,7656
  • Euro 6,3908
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 3 °C
»

Twitter'da casus rezaleti

Suudi Arabistan yönetiminin, muhalif kişilerin özel verilerini elde etmek için iki Twitter çalışanını gizlice işe aldığı ortaya çıktı.
Twitter'da casus rezaleti

ABD basınında yer alan haberlere göre, San Francisco'daki ABD Bölge Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, Suudi yetkililerin, binlerce Twitter kullanıcısının özel verilerine erişim sağlamak amacıyla sosyal medya devi çalışanlarını koordineli şekilde işe alma çabaları ayrıntılı şekilde yer aldı.

Soruşturmayı yürüten savcılar, 2015'ten beri 6 binden fazla Twitter kullanıcısının hesabına girildiğini, bunlardan en az 33'ü hakkında Suudi Arabistan kolluk kuvvetleri tarafından daha önceden Twitter şirketine acil ifşa talebinde bulunulduğunu bildirdi.

Hedeflenen hesaplar arasında, 1 milyondan fazla takipçisi bulunan popüler gazetecilerin ve hükümet muhaliflerinin de bulunduğu kaydedildi.

Mahkemeye sunulan dilekçede ayrıca şirketteki görevleri Twitter kullanıcılarının özel bilgilerine erişimi gerektirmeyen Twitter çalışanlarının, pahalı saatler ve gizli banka hesaplarına aktarılan 10 binlerce dolar ile ödüllendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Olayın açığa çıkmasının ardından işlerine son verilen ve Suudi hükümeti adına çalışan iki Twitter çalışanından birinin, ertesi gün ailesi ile birlikte Suudi Arabistan'a uçup bir daha ABD'ye dönmediği, diğerinin ise açılan dava çerçevesinde hakim karşısına çıkmasının beklendiği aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 mahkuma af çıktı07 Kasım 2019 Perşembe 08:16
  • Jeffrey Ankara'ya geliyor07 Kasım 2019 Perşembe 08:14
  • Doktor, kadın doktoru vurdu07 Kasım 2019 Perşembe 08:13
  • Kaçak avcılığı bitirecek yeni su ürünleri kanunu07 Kasım 2019 Perşembe 08:12
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü07 Kasım 2019 Perşembe 08:11
  • 11 bin bilim insanı uyarıyor: Küresel felaket yakın07 Kasım 2019 Perşembe 08:09
  • Çocukların yuvarladığı lastik 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı06 Kasım 2019 Çarşamba 20:39
  • Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni, Ankara'dan törenle uğurlandı06 Kasım 2019 Çarşamba 20:38
  • Lüks rezidansa baskın!06 Kasım 2019 Çarşamba 20:36
  • Havada kriz!06 Kasım 2019 Çarşamba 20:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti