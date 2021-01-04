TYB, 2021'in İstiklal yılı olması dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek

Gazetemize konuşan TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 2021’in ‘İstiklal Marşı Yılı’ olması dolayısıyla milletlerarası katılımlı bir bilgi şöleni düzenleyeceklerini açıkladı.

Türkiye Yazarlar Birliği ( TYB ) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, 2021 yılının TBMM Genel Kurulunda "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Arıcan, TYB olarak 6 aydan beri 2021'in İstiklal Marşı yılı olması için resmi makamlar nezdinde girişimlerde bulunduklarını, Cumhurbaşkanlığına ve Meclis Başkanlığına da bu konuda müracaat ettiklerini kaydetti.

ANLAMLI BİR YIL

Gazetemize konuşan Genel Başkan Arıcan, TYB olarak İstiklal Marşı’nın 100’üncü ve Mehmed Akif Ersoy’un vefatının 85. yılı dolayısıyla yurt çapında düzenleyecekleri etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Bir seneyi kapsayacak etkinliklere TYB olarak imza atacaklarını ifade eden Arıcan, “Ocak ayında başlayıp 27 Aralık'a kadar sürecek etkili ve kalıcı faaliyetler yapılması için TYB Vakfı Mehmed Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi’miz uzun süredir devam eden hazırlıklarını tamamladı” dedi. Etkili ve kalıcı faaliyetler yapılması için gönüllü kuruluşların ve resmî kurumların işbirliğine ihtiyaç olduğunu da duyuran Arıcan, bu etkinliklerin ülkemizde geniş katılımlı bir kültürel hareketliliği meydana getireceğine inandıklarını belirtti.

3 GÜNLÜK BİLGİ ŞÖLENİ DÜZENLENECEK

Genel Başkan Arıcan, İstiklal Marşı'nın 100’üncü, Mehmed Akif Ersoy’un vefatının 85. yılı dolayısıyla yıl içinde yapmayı planladıkları faaliyetlerle ilgili şu bilgileri aktardı:

“100. yılında İstiklâl Marşı Mehmed Âkif Ersoy Bilgi Şöleni’ başlığı çerçevesinde üç gün sürecek milletlerarası katılımlı bilgi şöleni düzenleyeceğiz. İstiklâl Marşı’nın tarihimizden çıkan bir millî marş olarak önemi, yakın tarihteki gelişmeler, modernleşme projeleri ve Mehmed Âkif Ersoy’un gençlik modeli ve günümüze yansımaları etrafında tebliğlerden oluşacak toplantı 3 gün sürecek. Toplantıdan çıkacak bildiriler kitap olarak yayınlanacak. TYB Mehmed Âkif Araştırmaları Merkezi’miz daha önce 9 bilgi şöleni yapmış ve metinler kitap olarak yayınlandı. Halen Mehmed Âkif Ersoy’la ilgili en geniş külliyat olan bu kitapları 10’uncusu da böylece eklenecek”

MEHMED AKİF KONFERANSLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

“Mehmed Âkif Ersoy konferansları düzenleyeceğiz. Mart ayından başlamak üzere, her ay bir konuşmacı, Mehmed Âkif Ersoy’la ilgili olarak belli bir konu başlığı etrafında konferans verecektir. Bu konuda konuşacak olanlar, Âkif’le ve İstiklâl Marşı ile ilgili kitap yayınlamış, araştırma yapmış kişiler olacak. Lise ve üniversiteli gençlerin konuşmacı olarak katılacağı panel düzenlenecek”

PANELLER HAZIRLANACAK

“Mehmed Âkif Ersoy’un yakınında bulunmuş, onu tanımış ve tanıtmış isimlerin konuşulacağı toplantı gerçekleştirilecek. Mehmed Âkif Ersoy’un şehir ve medeniyetle ilgili görüşleri, Ankara’da tarihi şehrin korunması, Taceddin Dergâhı etrafında, şehirci, mimar, ilim ve fikir adamlarının katılacağı panel yapılacak. Mehmet Âkif’in okuduğu ve görev yaptığı öğretim kurumlarında anma programları gerçekleştirilecek”

“İSTİKLAL MARŞI CADDESİ” TEKLİFİ

“Babasının memleketi ve bizzat ziyaret ettiği Kosova-İpek’te anma programı. Başta Ankara olmak üzere yaşadığı, vazifeli olarak bulunduğu şehirlerde anma programları düzenlenecek. TBMM’de özel oturum, konferans, panel, sempozyum, sergi düzenlenecek. Başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir, Adana Bursa gibi büyükşehirlerin ana caddelerinden birisine İstiklâl Marşı isminin verilmesi teklif edilecek”

GENÇLERE ÖZEL SAFAHAT

“Safahat’ın gençleri ilgilendiren, gençlerin anlayacağı bölümlerinden oluşan 10 formalık bir baskı hazırlanacak. Açıklamalı ve resimli kitap, orta öğretim çağındaki gençlerin Mehmed Âkif Ersoy’a, şiirine ve fikirlerine yaklaşmalarına imkân sağlayacak. İstiklâl Marşının yazıldığı bir mekân olarak Tacedin Dergâhı’nın tarihi, yapısı, son durumu hakkında bilgiler ihtiva eden resimli kitap çıkarılacak”

SÜRELİ YENİ BİR DERGİ YAYIMLANACAK

“Mehmed Âkif Ersoy’la ilgili orijinal araştırma ve inceleme yazılarının yer alacağı üç ayda bir yayınlanması düşünülen derginin ilk sayısı basılacak. Mehmed Âkif Ersoy ile ilgili olarak temel eser mahiyetinde bulunan kitaplar yayınlanacak. Mehmed Âkif Ersoy’un Kur’an meallerinden seçmeler, levhalar hâlinde ünlü hattatlara yazdırılıp bastırılacak. İstiklâl Marşı güzel levhalar halinde basılıp dağıtılacak. Ersoy’un vefatının 85. yılı dolayısıyla bir anma pulunun tedavüle çıkması için PTT Genel Müdürlüğüne resmi talepte bulunulacak”

OKULLARDA YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

“Okullarda İstiklâl Marşı’nı tam metin güzel okuma yarışması, kompozisyon yarışması, resim yarışması yapılacak. Bütün üniversitelerde öğrencilerin katılımıyla paneller, bilgi şölenleri icra edilecek. İstiklâl Marşı’nın çeşitli bestelerinin icra edileceği büyük konser düzenlenecek. TYB olarak daha önce iki dönem halinde Ankara’da “Safahat Dersleri”ni başlatmış, Anadolu’nun bazı şehirlerinde de gruplar halinde Safahat okutmuştuk. Bu defa, en az 10 üniversite şehrinde Safahat okuma grupları oluşturulacak.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA