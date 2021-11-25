TYB, TEDED, ASBÜ ve Yunus Emre Enstitüsü’nün ortak düzenlediği etkinlikte Türkçe’nin içinde bulunduğu durum konuşulacak

Türkçe’nin dünü, bugünü ve yarınının konuşulacağı Türkçe Şurası, bugün ASBÜ’de gerçekleştirilecek.

TYB, TEDED, ASBÜ ve Yunus Emre Enstitüsü’nün ortak düzenlediği etkinlikte, Türkçe’nin bugün içinde bulunduğu durum tespit edilerek, çözüm önerileri araştırılacak.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TEDED), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ile Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği dilimizin dünü, bugünü ve yarınının konuşulacağı geniş katılımlı şura bugün ASBÜ’de gerçekleştirilecek. İki gün sürecek şurada, Türkçe’nin bugün içinde bulunduğu durum tespit edilerek, çözüm önerileri ilgili kurumlara ulaştırılacak.

YUNUS EMRE VE TÜRKÇE YILI DOLAYISIYLA TOPLANACAK

2021 Anadolu’da Türkçenin büyük edebî başlangıcını yapan Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yılı dolayısıyla “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edildi. Türkçe yılında Türkçenin bugün içinde bulunduğu durumu tespit, değerlendirme, meseleleri ortaya koyma ve çözümleri için geniş çaplı istişareye ihtiyaç olduğu dikkate alınarak bir dil şurası toplanmasına karar verildi.

İLGİLİ KURUMLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ULAŞTIRILACAK

Bunun için konuyla ilgili kişilerin, kurum temsilcilerinin bir araya getirilmesi ve geniş bir danışma toplantı yapılması ilk adım olacak. Bu istişarelerden sonra “ne yapılmalı?” sorusunun cevabı mahiyetinde çözüm yollarını ihtiva eden bir metin hazırlanarak, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili kurumları ulaştırılacak.

DİLCİLER, EDEBİYATÇILAR VE FELSEFECİLER KATILACAK

26-27 Kasım’da Başkent’te Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde toplanacak Şura’ya ağırlıklı olarak dilciler, edebiyatçılar ve felsefeciler katılıyor. Yunus Emre ve Türkçe Yılı dolayısıyla toplanacak Şura’da birçok konu başlığı ile ilgili metinler görüşülecek, meseleler ortaya konulacak ve çözüm yolları tartışılacak. Şurada ortaya konulacak çözüm yolları ile ilgili temel metin resmi kurumlara sunulacak ve kamuoyuna açıklanacak.

Emrah ÖZCAN/İLKSAYFA