TYB'den müfredat tepkisi

Türkiye Yazarlar Birliği açıklanan yeni eğitim sisteminde tarih ve felsefe derslerinin seçmeli ders olmasına tepki gösterdi.

Türkiye Yazarlar Birliği internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, liselerde tarih ve felsefe derslerinin müfredattan çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. “Milli Eğitimin Bakanı’nın lise öğretimi ile ilgili düzenlemeler konusunda yaptığı açıklama hayretle ve şaşkınlıkla izlenmiştir” denilen açıklamada, “Hiçbir ülkede tarihsiz, felsefesiz bir öğretim söz konusu olamaz. Olursa da o ülkede doğru bir öğretim sistemi vardır denilemez. Her vatandaş tarihi, tarihimizi bilmek zorundadır” ifadeleri kullanıldı.

2071 İÇİN 1071’İN BİLİNMESİ GEREKLİDİR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Şimdi gençlerimiz sadece inkılâp tarihini bilmek zorunda. Fakat öncesini bilmek mecburiyeti yok! Bunun makul bir açıklaması olamaz. Tarih dersini bütünüyle kaldırmak buna göre daha doğru bir tercihtir. Geçmişini dedelerinin çağına kadar bilen gençler, onlarla başlayan bir tarihle yetişenler gerçek tarih şuurundan yoksun bırakılmış olur ki, bu kimlik krizini büyütür. 2023 hedefleri için zaman daralmıştır, bundan sonrası 2071 hedefleridir. 2071 hedeflerinden söz edebilmek için 1071’in bilinmesi gerekir.

BU YANLIŞTAN KISA ZAMANDA DÖNÜLMELİ

“Biz tarihsiz, sentetik bir millet ve devlet değiliz. Binlerce yıllık geçmişimiz var ve bu geçmiş bilinmeksizin bugün gerçek anlamda var olamayız. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yanlış uygulamadan kısa zamanda dönmesi gerektiği açıktır. Tarihini unutanları, tarih unutur! Felsefe bilmeyen gerçek anlamda düşünemez. Bilmezsek, düşünemeyiz, sonrası mankurtlaşmadır.”

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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