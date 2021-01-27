TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar çağrıda bulundu: Acilen müdahale edilmeli

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, gübre, yem, zirai ilaç gibi girdi fiyatlarında çok büyük artış yaşandığına dikkat çekerek “üretimin aksamaması için artan gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmelidir” çağrısı yaptı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, artan girdi fiyatları, soğan ve patateste pazarlama sorunları ve çiftçinin kredi borçları ile ilgili konularda önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar başta gübre olmak üzere yem, zirai ilaç, elektrik ve sulama gibi girdi fiyatlarının son günlerde önemli ölçüde artış gösterdiğini bildirerek, ”ürün maliyetleri artacak, üretici üretimde sıkıntı çekerken, artan gıda fiyatları tüketicilere ağır gelecektir” dedi.

TZOB Başkanı yaptığı açıklamada, yerli üretimin daha çok önem kazandığı pandemi döneminde tarımsal üretimin sekteye uğratılmaması gerektiğini, bu dönemde ithalatın pahalı hale geldiğini, paranız olsa da ürün bulmanın zorlaştığını kaydetti. Bayraktar, istatistiklerin girdi kullanımının fiyat artışıyla birlikte düştüğünü gösterdiğini, yeterince girdi kullanılmamasının verimi ve kaliteyi düşürdüğünü söyledi.

GÜBRE FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Bayraktar, üre gübresi fiyatında Aralık ayından bu yana yüzde 30,4’lük, geçen yılın Ocak ayına göre ise yüzde 70’lik bir artış yaşandığını ifade ederek “Gübre tarımsal üretimdeki en önemli girdilerden biridir ve üretimi yüzde 50’ye kadar artırabilmektedir. Yoğun gübre kullanımının başlayacağı önümüzdeki günleri düşünerek, üretimin aksamaması için artan gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmelidir. Özellikle baharda üst gübre olarak buğday ve arpa başta olmak üzere birçok üründe kullanılan üre gübresinin fiyatlarının aşağıya çekilmesinin üzerinde önemle durulmalıdır” diye konuştu.

SOFRAYA YANSIR

TZOB Başkanı şöyle devam etti: “Buğday ve arpada kuraklıktan dolayı zaten üretim düşüklüğü beklenirken, bir de yeterli gübre kullanılmaması dolayısıyla üretimin daha da azalmasına meydan verilmemelidir. Çünkü yurt içinden çiftçiden bin 650 liradan alınan buğdayın şu andaki fiyatı yurtdışında 2 bin 650 liraya yükselmiştir. Bu nedenle en temel ürünümüz buğdayda yerli üretim fevkalade önem kazanmıştır. Yüksek fiyat nedeniyle çiftçi ihtiyaç duyulan gübreyi kullanamazsa verimin, üretimin azalması nedeniyle gıda fiyatları da artacak. Çiftçinin yaşadığı sorun sofraya da yansıyacak. Fahiş fiyatlarla satılacak gıda maddelerinin kazanını spekülasyon yapacak olan aracılar, kaybedeni ise çiftçilerimiz ve tüketiciler olacaktır. Bu sorun sofraya yansımadan acil olarak çözülmelidir. Çiftçimize gerekli destek verilmelidir.”

YEM, ELEKTRİK, İLAÇ FİYATLARI BEL BÜKÜYOR

Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar, hayvansal üretimde, en büyük girdi olan yem fiyat artışlarındaki artışın üreticileri ciddi şekilde etkilediğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Yine tarımsal sulama da kullanılan elektrik fiyatları yüksek seviyesini korumaktadır. Tarımsal üretimin en önemli faktörlerinden olan sulama ücretlerini yüksekliği de üreticilerimizi mağdur etmektedir. Kullanılmadığında verimde yüzde 60’lara varan verim kayıplarına sebep olan zirai mücadele ilaçlarının fiyatları son yıllarda önemli artışlar gösterdi. Yemde üreticilere destekleme yapılmalı, elektrik fiyatları ve sulama ücretleri makul seviyelere indirilmeli ve ilaç fiyatlarına uygulanan yüzde 18’lik KDV üreticilerimize destek olarak verilmelidir.”

İHRACAT TEŞVİK EDİLMELİ

Temel ürünlerimizden kuru soğan ve patateste pazarlama sorunlarının devam ettiğini belirten Bayraktar, üretim maliyeti 90 kuruş olan soğanda fiyatların 70-80 kuruşa gerilediğini, patatesin de 60-80 kuruşa bile satılmadığını ifade ederek “Üreticilerimizin beklentisi tüketimin artmasını sağlayarak ürünün değerlendirilmesi, ihracatın teşvik edilmesidir” dedi.

FAİZLER SİLİNSİN, UZUN VADEYE YAYILSIN

TZOB Başkanı, kredi borçları konusundaki beklentilerini ise şöyle ifade etti: “Türkiye Ziraat odaları birliği olarak, Hükümetimizden beklentimiz acil olarak çiftçimizin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ödeyemediği için takibe düşen ve yüksek faizle kullandığı borçları faizsiz olarak uzun vadeye yayılmalı ve üreticilerimiz rahatlatılmalıdır.”

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