TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan 'Dünya Çiftçiler Günü' mesajı

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Koronavirüs sürecinde çiftçilerimiz tüm zorluklara rağmen hiç yılmadan üretmeye devam ediyor. Pandeminin başından bu yana sofralarımızda gıda eksik olmuyorsa bu onların sayesinde." dedi

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, 'Dünya Çiftçiler Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, salgın sürecinde çiftçilerin canla başla üretmeye devam ettiğini belirtti. Bu süreçte tarım ve çiftçilerin öneminin çok daha iyi anlaşıldığını belirten Bayraktar, "Koronavirüs sürecinde çiftçilerimiz tüm zorluklara rağmen hiç yılmadan üretmeye devam ediyor. Pandeminin başından bu yana sofralarımızda gıda eksik olmuyorsa bu onların sayesinde. O nedenle her zaman tekrarlamaktan gurur duyuyorum; 'Koronavirüsle mücadelenin kahramanlarından biri de Türk çiftçisidir.' Bir alkışı da emektar çiftçilerimiz hak ediyor. Tarımın gıda güvencesi anlamına geldiğini biliyoruz. Gıda güvencemizi sağlamak için çiftçilerimizi desteklemek zorundayız çünkü çiftçimiz kazanırsa ülkemiz kazanır. Tarlada kalmak, üretmek, insanlarımızı doyurmak istiyoruz. Yaşadığımız tecrübeler gösteriyor ki tarım potansiyelimizin tamamını kullanmak, arz açığımız olan ürünlerimizin üretimini doğru planlamak zorundayız. Arz açığı veren ürünlerin üretiminin artırılması için iyi bir üretim planlaması yapılmalı, destek politikaları artırılmalı ve verim artışı sağlanmalıdır" dedi.

'ÜRETİCİYİ MEMNUN ETTİ'

Bayraktar, üreticinin elinde kalan patates ve soğanın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınmasının olumlu karar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Karar ayını zamanda piyasada patates ve soğan fiyatlarının yükselmesini sağlamış, üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak üreticimizin ürettiği ürünlerde fiyat istikrarının sağlanması için üretim planlaması yapılmalı, sözleşmeli üretim yaygınlaştırılmalı, ürün ihtisas havzaları ve piyasa düzenleyici kuruluşlar oluşturulmalı, üretim doğru yerde, doğru zamanda ve doğru miktarlarda ekonomik olarak iç ve dış talebe göre planlanmalıdır. Üretici örgütlenmesine önem verilmeli, üretim maliyetleri düşürülmeli, tarımsal ürünler üreticiden tüketiciye örgütlü bir yapıyla ulaştırılmalı, pazarlama sorunlarına çözüm getirilmesi için tüm ilgili kurum ve kuruluşlar iş birliği içinde çalışmalıdır."

'ÇİFTÇİMİZ KAZANIRSA ÜLKE KAZANIR'

Türkiye'nin tarım potansiyeli açısından en şanslı ülkeler arasında bulunduğuna dikkat çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz süreç gösterdi ki her zaman önemini koruyan tarım sektörü daha da önem kazanacak. Üreticilerimizi daha fazla destekler, sektörün yapısal sorunlarını çözersek tüm ülkelerin zarara uğradığı bu süreçte durumu avantajlı hale getirebilir, içinde bulunduğumuz coğrafyanın gıda ambarı olabiliriz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yaklaşık 90 milyonluk Türkiye nüfusuyla birlikte 60 milyon turisti besleyecek, tarım ve gıdada 40 milyar dolarlık ihracat geliri, gıda sanayi ile birlikte 200 milyar doların üzerinde üretim değeri sağlayacak kapasiteye sahibiz. Ülkemizin zenginleşmesine katkı sağlamak istiyoruz. Hedefimiz; bütün sorunlarını çözmüş, örgütlenmesini tamamlamış, üretimde yüksek verim ve kaliteyi yakalamış, dünya ile rekabet eden, üreticisine istikrarlı gelir sağlayan, tüketicisine bol ve makul fiyatlarla ürün sunan, başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere çevre ülkelerin gıda açığını kapatan bir tarım sektörü oluşturulmasıdır. Bunun için üreticiyi merkez almış, istikrarlı, sorun çözen, geleceği planlayan politikalara ihtiyacımız vardır. Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Ziraat Odaları olarak bu hedeflerin peşindeyiz. Gece gündüz bu amaçlar için çalışıyoruz."