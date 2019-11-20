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U19 milliler, Elit Tur’a namağlup yükseldi

U19 Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1’inci Grup son maçında Bulgaristan’ı 2-1 yenerek namağlup olarak Elit Tur’a yükseldi.
U19 milliler, Elit Tur’a namağlup yükseldi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı, Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetirken, yardımcılıklarını Polonya’dan Bartosz Heinig ile Fransa’dan Benjamin Pages ve Jerome Brisard yaptı.

Karşılaşmaya Bulgaristan U19 Milli Takımı hızlı başladı. Maçın 2’nci dakikasında Bulgaristan Filip Krastev’in attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından atak futbol sergilemeye başlayan U19 milliler, rakip kalede gol aradı. Maçın 9’uncu dakikasında Bulgar oyuncu Ganchev ceza sahası içerisinde Taha Tunç’u düşürünce hakem Krzysztof Jakubik penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Atakan skoru eşitledi: 1-1.

Maçın 28’inci dakikasında Türk Milli Takımı oyuncularının geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Veysel Karani, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak skoru 2-1’e taşıdı. Karşılaşmada başka gol olmayınca ay yıldızlı ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1’inci Grup’ta ilk maçında Ermenistan’ı 4-1, ardından Karadağ’ı 2-1 mağlup eden U19 Milli Takım, grubu namağlup 9 puanla lider tamamlayarak, birinci olarak Elit Tur’a yükseldi. Grubu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Bulgaristan, Elit Tur’a çıkan diğer takım oldu. Ermenistan ile Karadağ ise grubu birer puanla tamamladı.

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