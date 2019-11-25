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Uber lisansı Londra’da da iptal edildi

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada Uber’in lisansının iptal edildiği duyuruldu.
Uber lisansı Londra’da da iptal edildi

Londra Belediye Başkanlığına bağlı ulaştırma otoritesi ‘Londra İçin Ulaşım İdaresi’ (TfL) tarafından, Uber özel taksi şirketinin lisansının iptal edildiği açıklandı. Londra Belediye Başkanı ise yayınladığı yazılı açıklamada, TfL’in kararını desteklediğini açıkladı. Başkan Khan, Uber ile ilgili TfL’in kararını desteklediğini ve bu kararın neden alındığını anladığını ifade etti. Londralıların güvenliğinin kendisinin birinci sıradaki önceliği olduğunu belirten Başkan Khan, Uber’in yolcularının güvenliğini sürekli tekrar eden bir şekilde riske attığını ileri sürdü.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, son birkaç ayda 14 bin Uber yolculuğunda lisansı iptal edilen şoförlerin sahtecilik yaparak kendi fotolarını başka şoförlerin lisansına koyduklarını ve bu şekilde yolcu taşıdıklarını tespit ettiklerini belirtti. TfL’in bu olayların tekrarlanmayacağına dair Uber’e güveninin kalmadığını ifade eden Başkan Khan, kuralların yolcuların güvenliği için olduğunu ifade etti.

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