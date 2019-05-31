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UBER, Türkiye'den çekilme kararı aldı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile yaptığı sohbet sırasında UBER2in çekilme kararını çok önceden aldığını fakat açıklamadığını söyledi.
UBER, Türkiye'den çekilme kararı aldı mı?

UBER sürücüleri Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na gelerek AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’dan yardım istedi. AK Parti İl Başkanlığı binasından çıkan Binali Yıldırım, araç sahibi ve sürücülerin şikayetlerini dinledi. Sürücüler, Uber’in bugün saat 12,00 itibariyle sistemini kapatacağını belirtirken bir sürücü, “Bayram üstü bu yapılır mı? Benim evde 2 yaşında ikiz bebeklerim var. Bayramlarını geçirecekler ve ben bayramlık alamayacak durumdayım şu anda. Bu bize hak mı? Bu kadar insana hak mı?” dedi.

ÇEKİLDİLER AMA AÇIKLAMADILAR

Bunun üzerine Binali Yıldırım, önce niye çekildiklerini sordu. Kesilen cezalar nedeniyle çekildiklerini öğrenen Yıldırım, “Bunu tabii doğru konuşmuyorlar. Onu da bilin. Çekilme kararını bundan çok önce aldılar. Size açıklamadılar. Bu bahaneye sığınıyorlar. Sizin Uberle işiniz yok. Bu adamların burada bu saatten sonra iş yapma şansları yok, bunu bilin. Bu kararı da Cumhurbaşkanımızın konuşması üzerine falan almış değiller. Bunların mahkemeleri var biliyorsunuz. Bunlar bu kararı çok önce almışlar. Normalde bu kararı sizinle paylaşmaları gerekiyordu. Dürüst davranmadılar” dedi.

TAKSİ VE UBER KARMAŞASI

Daha önce Uberciler ve taksiciler arasındaki bazı kavgalara değinerek, şu an da Uber’i en çok taksi esnafının kullandığını söyleyen sürücülerden biri, “Bize korsan diyen taksiler, şu anda Uber yapıyor hepsi. Bunların hepsi Uberci taksi. Şu anda çağırsak sarı taksi gelecek başkanım” şeklinde konuştu.

BİRLİKTE ÇÖZÜM BULALIM

Sürücülerin milli yazılım taleplerini de dikkatle dinleyen Yıldırım, “Siz aranızda 3 arkadaş belirleyin. Bir hazırlık yapın getirin. Arkadaşlar Uber var yok, önemli değil. Ama siz bana lazımsınız. Biz bu şehirde yaşıyoruz. Sevincimiz de ortak, üzüntümüz de ortak. Yanınıza iki kişi daha alın, çalışmanızı yapın gelin, konuşalım. Biz, size çözüm üretmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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