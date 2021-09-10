  • BIST 1.449,430
  • Altın 486,61
  • Dolar 8,3950
  • Euro 9,9250
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

Uber'den ücretsiz aşı yolculuğu eylül sonuna kadar devam edecek

Uber, Türkiye’de mayıs ayında başlattığı aşı hastanelerine ücretsiz yolculuk kampanyasını kullanıcıların devam eden yoğun ilgisi üzerine eylül ayının sonuna kadar uzattığını duyurdu.
Uber'den ücretsiz aşı yolculuğu eylül sonuna kadar devam edecek

Uber’in başlattığı UberAşı kampanyası çerçevesinde uygulamayı kullananlar İstanbul, Ankara ve İzmir’deki özel ve devlet hastanelerinde bulunan aşı merkezlerine hem birinci hem de ikinci doz için gidiş dönüş olmak üzere toplam dört kez ücretsiz yolculuk yapabileceği duyuruldu.

UBERAŞI koduyla yolculuk başına 40 liraya kadar geçerli olan kampanyadan kendi aşı randevunuza gidip gelmek veya aşı olacak bir yakınınızın Uber Taksi ile yolculuk yapmasını sağlamak için faydalanılabileceği belirtildi.

HEDEFİMİZE KISA SÜREDE ULAŞTIK

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Bu özel projemiz için toplam 1 milyon lira bütçe ayırarak, aşı hastanelerine ücretsiz yolculuk imkanı sunmayı hedeflemiştik ve hedefimize kısa sürede ulaştık. Bu projeyle Türkiye'deki aşılama sürecine biz de bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Devam etmekte olan talep üzerine, kampanyamıza ek bütçe ayırmaya ve devam ettirmeye karar verdik. Türkiye'nin aşılama sürecine desteğimizi sürdürmek  amacıyla kampanyamızı eylül sonuna kadar uzatıyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşsizlik rakamları açıklandı10 Eylül 2021 Cuma 10:10
  • Borsa güne yükselişle başladı10 Eylül 2021 Cuma 10:03
  • Altın fiyatları yükselişe geçti10 Eylül 2021 Cuma 09:24
  • Merkez Bankası rezervleri 119,2 milyar dolar oldu09 Eylül 2021 Perşembe 15:06
  • Fındık alım ödemeleri başladı09 Eylül 2021 Perşembe 14:47
  • Ticaret Bakanlığından marketlerde fahiş fiyat denetimi09 Eylül 2021 Perşembe 13:39
  • Guinness rekoru öncesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda özel hazırlık09 Eylül 2021 Perşembe 13:37
  • Akaryakıt bayilerinin denetiminde yeni dönem09 Eylül 2021 Perşembe 13:21
  • Kahramanmaraş EXPO 2023'e hazırlanıyor09 Eylül 2021 Perşembe 12:57
  • Yatırım ve üretimde 'serbest bölge' katkısı artıyor09 Eylül 2021 Perşembe 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti