Üç buçuk yıl aradan sonra 5 liranın altına indi

Benzinin litresi üç buçuk yıl aradan sonra 5 liranın altını gördü. Başkent’te benzinin litresi 4,97 TL’den motorinin ise 4,91’ TL’den satılıyor.

Dünyada yaşanan KOVİD-19 kriziyle birlikte petrol fiyatları da dibe vururken ABD’de tarihte ilk kez ham petrol varil fiyatları eksiye düştü. Türkiye’de de indirim üzerine indirim gelen akaryakıt fiyatları yılbaşından bu yana 2 liraya yakın düştü. Aralık 2016’dan bu yana 5 liranın altına inmeyen benzinin litresi Çarşamba gece yarısından itibaren Başkent’te 4,97 ’ye satılmaya başlandı. Motorinin litre fiyatı ise 4,91’e düştü. Buna göre binek bir aracın deposu yılbaşında 355 liraya dolarken bugün itibariyle 100 lira azalarak 255 liraya doluyor.

3 BUÇUK YIL SONRA 5’İN ALTINA DÜŞTÜ

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ekonomik gelişmeler üzerinde de ciddi şekilde etkisini gösteriyor. Yıl başından bu yana sert şekilde düşen petrol fiyatları ABD’de tarihinde ilk kez eksiye düştü. Hatta bazı ekonomistler Mayıs ayında eksi 100 doları göreceği yönünde tahminlerde bulunuyor. Türkiye’de ise Ocak 2020’den bu yana yaklaşık 4 ay içerisinde indirim üzerine indirim gelen akaryakıt fiyatları 7 liradan 4,97’ye kadar düştü. En son 5 liranın altına düştüğü yaklaşık 3 buçuk yıl önce 2016 Aralık ayındaki rakamları yakaladı.

DEPO BAŞINA YILBAŞINDAN BU YANA 100 LİRA UCUZLADI

Buna göre 2020 ’nin Ocak ayında benzinli bir binek aracın 50 litrelik deposu 355 lira 50 kuruşa, dizel 50 litrelik bir aracın deposu 332 liraya doluyordu. Bugün itibariyle ise bu rakamlar benzinli araçta 248 lira 50 kuruş, dizelde 245 lira 50 kuruşa doluyor. Yani depo başına benzinde 100 liradan fazla fark ederken dizelde 80 lira fark ediyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

