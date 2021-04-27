Üç günde 13 bin 633 aracın hız ihlali yaptığı belirlendi

Trafik polisleri, ülke genelinde 3 gün boyunca yaptıkları denetimlerde, 13 bin 633'ü hız ihlali olmak üzere 17 bin 474 trafik kural ihlali yapan araç ya da sürücü hakkında işlem uyguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 23-25 Nisan'da motosiklet ve motorlu bisiklet kullananlara yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 25 bin 625 motosiklet ya da motorlu bisiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.

Ekiplerce, 582 sürücünün belgesi olmadan motosiklet ya da motorlu bisiklet kullandığı, 247 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı, 1165 sürücü ya da yolcunun kask kullanmadığı, 146 motosiklet ya da motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda bulunmadığı belirlendi.

Çeşitli nedenlerle 512 motosiklet ya da motorlu bisiklet trafikten men edilirken, 10 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Polis ekipleri, denetimler kapsamında, 3 bin 841 trafik kuralı ihlaliyle ilgili işlem uyguladı.

13 bin 633 araç ya da sürücü radara takıldı

Öte yandan, polis ekipleri yine 23-25 Nisan'da ülke genelinde eş zamanlı radarla hız denetimleri yaptı.

Denetimlerde, hız ihlali yaptığı belirlenen 13 bin 633 araç ya da sürücü hakkında işlem uygulandı.