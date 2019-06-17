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Üç ilin sınırındaki kanyon ziyaretçilerini büyülüyor

Aydın, Denizli ve Muğla sınırlarında yer alan Arapapıştı Kanyonu, eşsiz manzarasıyla hayranlık uyandırıyor.
Üç ilin sınırındaki kanyon ziyaretçilerini büyülüyor

Aydın, Denizli ve Muğla sınırlarında yer alan Arapapıştı Kanyonu, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'nda haftasonları düzenlenen tekne turlarıyla ziyaretçiler, kanyonun muhteşem manzarasının keyfini çıkarıyor.

Arapapıştı Kanyonu, suyunun güzelliği ve çevresindeki ağaçlarla ziyaretçilerine eşsiz bir ortam sunuyor.

Kanyonda tekne turlarına çıkan misafirler, Denizli ve Muğla sınırlarından da geçerek çevresindeki kartpostallık manzaralara tanıklık ediyor.

Tekne turunu tercih etmeyen ziyaretçiler ise patika yollardan doğa yürüyüşü yaparak tırmandıkları tepelerden kanyonu fotoğraflıyor.

Kanyonu gezen Murat Abalı, "Burasını görenler Malezya ve Tayland sanabilirler ama burası üç ilin sınırlarında yer alan bir yer. Biz de bu harika yerleri amatör fotoğrafçı arkadaşlarımızla fotoğraflamak istedik." dedi.

Tura katılan Çağlar Çakmak da herkese burayı görmesini tavsiye etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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