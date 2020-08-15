  • BIST 1.084
  • Altın 460,837
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Üç Türk'e 'Pakistan Devlet Nişanı' verildi

AK Parti'li vekiller Şahin ve Balta ile Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Kılıç'a Türkiye-Pakistan ilişkilerine katkıları ve hizmetlerden dolayı "Sitar-ı Pakistan" ve "Sitar-ı İmtiyaz" devlet nişanları verildi.
Üç Türk'e 'Pakistan Devlet Nişanı' verildi

AK Parti milletvekilleri Ali Şahin ve Muhammet Balta ile Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Selami Kılıç'a Türkiye-Pakistan ilişkilerine katkıları ve iki ülke halkına verdikleri hizmetlerden dolayı "Sitar-ı Pakistan" ve "Sitar-ı İmtiyaz" devlet nişanları verildi.

Pakistan'ın bağımsızlığının 73. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenen devlet nişanı tevdi törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, Şahin, Balta ve Kılıç'ın Pakistan-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesinde öne çıkan rollerinin bulunduğunu belirterek, "Pakistan-Türkiye ilişkileri, bizden önceki kuşağın üstün çabalarıyla kuruldu. Bu ilişkileri daha da geliştirmek ve gençlere aktarmak ise bizim görevimiz." dedi.

Şahin'in üniversite eğitimini Pakistan'da aldığını ve iyi seviyede Urduca konuştuğunu söyleyen Gazi, Balta'nın da eski Pakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak iki ülke ilişkilerini geliştirmek için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Gazi, Kılıç'ın da Pakistan'da sağlık sektörüne önemli katkılar sağladığını kaydetti.

"Biz Türk çocukları, DNA'mıza kodlanmış Pakistan sevgisiyle dünyaya geliriz"
Sitar-ı Pakistan Nişanı'na layık görülen Şahin, Urduca yaptığı konuşmada, Pakistan'ı Türkiye'den farklı görmediğini vurgulayarak, "Biz Türk çocukları, DNA'mıza kodlanmış Pakistan sevgisiyle dünyaya geliriz. O nedenle Türkiye-Pakistan kardeşliği dünyada eşine rastlanmamış, benzersiz bir kardeşliktir." ifadelerini kullandı.

Karaçi'de üniversite okuduğu yıllarda 7 gün süren yolculukla memleketi Gaziantep'e gittiğini anlatan Şahin, "O günlerde Pakistanımın beni böyle büyük bir onura layık göreceğini asla hayal edemezdim." dedi.

Şahin gibi Sitar-ı Pakistan Nişanı'na layık görülen Balta da konuşmasında iki ülke arasındaki bağın kan bağı değil, gönül bağı olduğunu söyledi.

Sitar-ı İmtiyaz Nişanı'na layık görülen Kılıç ise görevi nedeniyle törene katılamadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aksaray'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:16
  • Trabzon'da şiddetli yağış can aldı15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:15
  • İstanbul Valisi Yerlikaya'dan, 'trafikte karşılıklı saygı ve anlayış' çağrısı15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:15
  • İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon 112 Acil Çağrı Merkezi'nde incelemelerde bulundu15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:14
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Güneysu'da15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:14
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Medeniyetimiz asırlar boyu tüm dünyada mazlumların umudu ve sığınağı olmuştur15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:13
  • Üç Türk'e 'Pakistan Devlet Nişanı' verildi15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:13
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:12
  • Kalın: Azerbaycan herhangi bir saldırıya uğrarsa Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:11
  • İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti