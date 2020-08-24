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Üç ülkede büyük felaket: Binin üzerinde ölü var

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Brezilya'da 494, Hindistan'da 836, Meksika'da 226 kişi hayatını kaybetti.
Üç ülkede büyük felaket: Binin üzerinde ölü var

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)salgınından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 494 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 494 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 114 bin 744’e, vaka sayısı da 23 bin 421 artarak 3 milyon 605 bin 783’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 754 bin 129 vaka ve 28 bin 467 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 739 bin 35 olarak kayda geçti. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 836 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 57 bin 542’ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 61 bin 408 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 3 milyon 106 bin 348’e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 338 bin 35 kişi de iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Meksika
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 226 artarak 60 bin 480’e ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 948 artışla 560 bin 164’e çıktığı ülkede, bugüne kadar virüs tespit edilen 383 bin 872 kişi de iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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