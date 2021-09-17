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Üç üniversiteye rektör atanacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar, Ege ve Uşak üniversitelerine ​rektör atanacağını bildirdi.
Üç üniversiteye rektör atanacak

Başkanlığın internet sitesinden yayımlanan ilana göre, atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişen ilgili maddesi ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ile "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca gerçekleştirilecek.

Belirlenen şartları taşıyan rektör adayları, başvurularını gerekli belgeleriyle 1 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar bizzat, posta yoluyla ya da elektronik posta (rektoraday@yok.gov.tr) yöntemiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapabilecek.

Müracaat sırasında adaylardan, başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, Rektör Adayı Bilgi Formu, profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde bulunan "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak." şartını sağladığını gösterir belge, bulunduğu veya son görev yaptığı üniversite/kurumdan alınan disiplin kaydını gösteren hizmet döküm belgesi istenecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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