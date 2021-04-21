Üç yeni bakan Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölündü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.
Yeni bakanlar Meclis'e gelerek yemin etti.
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