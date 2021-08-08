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Üç yılda 450 bin 985 hurda araç ekonomiye kazandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yılın ilk yarısında "Ömrünü Tamamlamış Araç Bertaraf Takip Sistemi" (ÖTA Sistemi) üzerinden hurdaya ayrılan 1542 araç, lisanslı tesislerde ekonomiye kazandırıldı.
Üç yılda 450 bin 985 hurda araç ekonomiye kazandırıldı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre Bakanlık, çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemeye, ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğünün iş birliği çerçevesinde 2012'de kurulan, çevrim içi veri paylaşımını sağlayan ÖTA Sistemiyle M1 ve N1 kategorisinde ömrünü tamamlamış araçların lisanslı tesislere teslim edilmeden hurdaya ayrılması engelleniyor.

Bu araçların trafik kaydının silinmesi ve çevreyle uyumlu bertarafının belgelenebilmesi için ÖTA geçici depolama alanları veya bu tesislerle anlaşmalı teslim yerlerinde, "Ömrünü Tamamlamış Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu" kullanılması zorunlu tutuluyor. Bu sayede hurda araçların geri kazanımının takibi de mümkün oluyor.

Hurda araçlara 25 işleme tesisinde geri kazanım

Hurda araçların geri kazanımı için Türkiye'de ömrünü tamamlamış araçlar, halihazırda 81 ildeki 307 noktada sahiplerinden teslim alınabiliyor.

Ömrünü tamamlamış araç arındırma ve söküm işlemlerini gerçekleştiren Bakanlıkça lisanslandırılmış 125 geçici depolama alanı, araçlardan malzeme geri kazanımı gerçekleştiren 21'i entegre 25 lisanslı hurda metal ÖTA işleme tesisi ve il müdürlüklerinden uygunluk belgesi almış 178 ÖTA teslim yeri bulunuyor.

Sistemdeki tesisler tarafından 2018'de 150 bin 611, 2019'da 295 bin 704, geçen yıl 3 bin 128, bu yılın ilk yarısında ise 1542 araç için "ÖTA Sistemi" üzerinden araç kayıttan düşme ve bertaraf formu düzenlendi. Böylece 2018'den bu yana geçen 3 yıllık sürede toplam 450 bin 985 araç hurdaya ayrılarak, lisanslı tesislerde ekonomiye kazandırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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