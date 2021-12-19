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Uçak ambulanslar son 11 yılda 81 ülkeden 1081 hastayı Türkiye'ye getirdi

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, uçak ambulanslarla son 11 yılda 81 ülkeden 1081 hastanın naklinin gerçekleştirildiğini söyledi.
Uçak ambulanslar son 11 yılda 81 ülkeden 1081 hastayı Türkiye'ye getirdi

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar,  112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının yapımını üstlenen hayırseverlere plaketlerin verildiği törene katılmak üzere geldiği Konya'da, 81 ilde kentsel alanda vakalara 10 dakikada, kırsalda ise 30 dakikanın altında bir sürede ulaşma gayreti gösterdiklerini belirtti.

Bu hizmeti Türkiye'de 3 bine yakın Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile 6 bine yakın ambulansla sunduklarını ifade eden Çınar, şöyle konuştu:

"Bu hizmeti sadece kara ambulanslarıyla değil hava ambulansı olan helikopter ve uçak ambulanslarla ve deniz, motosikletli ve kar paletli ambulanslarıyla sunuyoruz. Aynı zamanda Genel Müdürlüğümüzün görev alanlarından afet ve olağan dışı durumlarda hastane öncesi sağlık hizmeti sunumunda tamamen gönüllülük esasına dayalı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerimizle acil sağlık hizmeti veriyoruz. Bunun yanında gerekli görülen yerlerde sahra hastaneleri kurarak hastane sağlık hizmetleri sunumunda UMKE personelinden faydalanıyoruz. UMKE personeli dünyada farklı bir yere sahip. Dünyanın en fazla gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan bir yapı. En güçlü afet ve acil durumlarda hizmetler veren gönüllü sağlık personeli ordusuna sahibiz. Şu anda aktif görev yapan gönüllü sayımız 11 bin 555. Uluslararası akreditasyonu olan yapıyla afet ve olağan dışı durumlarda acil sağlık hizmetleri sunumunu gerçekleştiriyoruz."

Çınar, 12 ilde helikopter ambulansı olduğunu, Ankara ve İstanbul'da 1, 2 ve 4 sedyeli ambulans uçaklar bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ambulanslarla yurt içi ve yurt dışında vaka nakillerimizi gerçekleştiriyoruz. Uçak ambulanslarımızla yurt dışından vatandaşlarımızı ülkemize sağlık hizmeti sunumu için getiriyoruz. Helikopter ambulanslarımız 2008 yılında hizmete başladı. Uçak ambulanslarımız ise 2010 yılından itibaren göreve başladı. Bugüne kadar 81 ülkeden 1081 hastanın naklini gerçekleştirdik. Dünyada sağlık altyapısı ve sunulan hizmetler anlamında farklı bir noktadayız. Yurt içi ve yurt dışından vatandaşlarımızın sağlık ve nakil hizmetini tamamen ücretsiz şekilde sunuyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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