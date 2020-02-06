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Uçak kazasında pilotların kan örneği alınacak, cep telefonları incelenecek

SABİHA Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen ve 3 yolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından 2 pilot hakkında soruşturma başlatıldı.
Uçak kazasında pilotların kan örneği alınacak, cep telefonları incelenecek

İzmir- İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737 800 tipi, Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, dün 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçak, pist dışına çıkarak 3 parçaya bölündü. Yaşanan kazada, Songül Bozkurt, Alev Gençoğlu ve Zehra Bilgi Koçar adlı yolcular hayatlarını kaybetti.

Savcılık harekete geçti

Uçak kazasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iki pilot hakkında birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden oldukları gerekçesiyle taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında uçağın Kaptan Pilotu Mahmu A. ve Güney Kore uyruklu Yardımcı Pilot Ferdinant P.'den, alkol ya da uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti için kan örneği alınmasını istedi.

Cep telefonlarına el konulacak

Kan örneklerinin mahkemeden moleküler ve genetik inceleme izni alındıktan sonra da Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi yönünde karar aldı. Savcılık ayrıca 2 pilotun cep telefonlarına mahkeme kararıyla el konulmasını talep etti.

Güvenlik kameraları da incelenecek

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın yaşandığı pisti gören güvenlik kamera görüntüleri ile kule ve pilotlar arasındaki konuşma dökümlerinin de soruşturma dosyasına konulmasını istedi.

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