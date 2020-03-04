  • BIST 111.589
  • Altın 321,729
  • Dolar 6,1093
  • Euro 6,8127
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Uçaklar bile ters dödü: ABD'de felaket: En az 25 ölü

ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 25’e çıktı. Bölgeden gelen fotoğraflarda, uçakların ters döndüğü, evlerin ve direklerin yıkıldığı görülüyor.
Uçaklar bile ters dödü: ABD'de felaket: En az 25 ölü

ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinin Nashville kentinde etkili hortum 140’tan fazla binanın yıkılmasına neden oldu, birçok kişi binaların bodrum katlarında mahsur kaldı.

ABD BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Tennessee Valisi Bill Lee ile telefonda ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, bölgeye yardım yapılacağını söyledi. Cuma günü afet bölgesini ziyaret edeceğini belirten Trump, "Sevgimizi ve ulusal dualarımızı etkilenen her aileye gönderiyoruz. Oraya geleceğiz, iyileştireceğiz, yeniden inşa edeceğiz ve onlara yardım edeceğiz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Vali Bill Lee eyalette acil durum ilan etti. Vali, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmaları ve güvenliğin sağlanması için Ulusal Muhafızları bölgeye gönderdi.

Eyaletin Putnam ilçe Belediye Başkanı Randy Porter, "Hortum çok hızlı vurdu, birçok insanın sığınacak vakti yoktu, insanların çoğu uyuyordu" dedi.

BÖLGEDEKİ HAVAALANLARI UÇUŞLARA KAPATILDI

Nashville kentinin merkez bölgelerinde de etkili olan hortum nedeniyle yüzlerce evin çatısı uçtu, duvarları yıkıldı. Şehirde toplu ulaşım bir süreliğine dururken yakın bölgedeki havaalanları da uçuşa kapatıldı.

Yerel yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, bölgede 44 bin kişi elektrik kesintisinden etkilendi.

ÖLÜ SAYISI 25'E ÇIKTI

Hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 25'e yükselirken bir çok insanın da kayıp olduğu bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi04 Mart 2020 Çarşamba 09:11
  • MSB: Bahar Kalkanı bölgesinde 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi04 Mart 2020 Çarşamba 09:10
  • Türkiye vuruyor İran milis taşıyor04 Mart 2020 Çarşamba 09:09
  • Irak'ın kuzeyinde hava destekli operasyonla 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi04 Mart 2020 Çarşamba 09:07
  • İdlib’de bir askerimiz şehit oldu03 Mart 2020 Salı 23:38
  • Meclis'teki kapalı İdlib oturumu sona erdi03 Mart 2020 Salı 23:34
  • Merkel, Putin'in dörtlü zirve teklifinin kabul etmediğini söyledi03 Mart 2020 Salı 20:39
  • ABD'yi hortum vurdu03 Mart 2020 Salı 19:36
  • İtalya'da 27 kişi daha koronavirüsten öldü03 Mart 2020 Salı 18:35
  • Rusya’dan skandal Türkiye iddiası03 Mart 2020 Salı 17:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti