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Uçakta akrep şoku

ABD’nin San Francisco kentinden Atlanta kentine sefer yapan, Amerikan havayolu şirketi United Havayolları’na ait yolcu uçağındaki bir yolcuyu akrep soktu. Akrebin uçağa nasıl girdiği ise henüz belirlenemedi.
Uçakta akrep şoku

United Havayolları'nın ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinden, Georgia eyaletindeki Atlanta kentine geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen seferde yaşanan olayda, uçaktaki bir yolcuyu akrep soktu.

PANTOLONUNDAN ÇIKTI

Yolcunun, bacağında bir acı hissettiği, tuvalete gittiğinde ise akrebin pantolonunun paçasından çıktığı belirtildi. Uçakta bulunan sağlık personelleri yolcuya gerekli tıbbi müdahaleyi yaparken, uçuş görevlileri ise akrebi yakalayarak bir kutuya koydu.

Akrebin soktuğu yolcu, uçak Atlanta kentine iniş yaptıktan hemen sonra hastaneye kaldırıldı. Akrebin uçağa bir bavulda ya da çantada girmiş olabileceği düşünülüyor.

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