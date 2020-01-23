Uçakta panik anları! Bir anda dumanla doldu

Romanya’nın başkenti Bükreş’ten İngiltere’nin başkenti Londra uçuşunu yapmak üzere havalanan yolcu uçağının içerisi dumanla doldu. Uçak, kalkış yaptığı havalimanına acil iniş yaptı. Dumanla dolan uçakta, yolcuların çığlıkları, ağlamaları ve yoğun panik an