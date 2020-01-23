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Uçakta panik anları! Bir anda dumanla doldu

Uçakta panik anları! Bir anda dumanla doldu
Romanya’nın başkenti Bükreş’ten İngiltere’nin başkenti Londra uçuşunu yapmak üzere havalanan yolcu uçağının içerisi dumanla doldu. Uçak, kalkış yaptığı havalimanına acil iniş yaptı. Dumanla dolan uçakta, yolcuların çığlıkları, ağlamaları ve yoğun panik an

Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Henri Coanda Havalimanı’ndan İngiltere’nin başkenti Londra’ya sefer yapmak üzere kalkış yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının içerisi, yaklaşık bin 500 kilometre yükseklikteyken dumanla doldu. Uçağın pilotları, acil durum vererek uçağın tırmanışını durdurdu ve havada tur atarak, Henri Coanda Havalimanı’na güvenli iniş yaptı.

Yapılan incelemeler sonucu, dumanın uçağın buzlanma önleyici mekanizmasında çıkan arıza sonucu içeriye dolduğu tespit edildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, uçaktaki yolcuların büyük panik yaş

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